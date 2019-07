Festlig tyvstart på Fyn Rundt: - Vi er slet ikke med

Bogense: Alle mænd var på dæk, og det summede mandag formiddag af liv på skibet MS Agape - som var man ved at tyvstarte på Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe, der i de kommende dage og særligt i weekenden trækker over 50 skibe til Bogense.

Sidste år vandt MS Agape fairplay-prisen i Fyn Rundt. Skibet har deltaget flere gange. Denne gang har man valgt at springe over. Anløbet til Bogense skete som led i et af de årlige sommertogter, som Børnenes Lystfisker Akademi står bag, for udsatte børn 10-18 år fra hele landet.

10 ud af den 18 mand store besætning var børn. Skipper Arne Hjul fortalte, at sidste års fairplay-pris blev givet med baggrund i kriterier som hjælpsomhed, socialt ansvar og evnen til at vise hensyn.

Hvilket man atter fik et lille eksempel på umiddelbart inden afsejlingen fra Bogense.

- Vent, der kommer et mindre skib derude. Det lader vi passere først, lød det fra Arne Hjul, inden han forlod Bogense for denne gang.

- Vi regner da med at komme med i Fyn Rundt igen på et senere tidspunkt.