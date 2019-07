- Alt det, vi selv kan kontrollere, fungerer helt, som det skal. Vi har en dumme-hat, og det er virkelig småting, der er at påtale, siger formanden, der også kan glæde sig over stor ros for VIP-arrangementet, hvor Bielers Gourmet leverer maden i teltet før forestillingen.

For efter de første seks aftener med "Cats" på boldbanen bag Otterup Idrætscenter kan formand Max Hansen konstatere, at både vejret og publikum har svigtet forestillingen, der ellers høstede fem stjerner i Fyens Stiftstidendes anmeldelse.

Flere forestillinger

Sidste års forestilling "Shrek the musical" endte med et minus på 120.000 kroner, fordi der var uforudsete udgifter i forbindelse med, at Nordfynsspillene rykkede fra Nislevgård til boldbanen.

- Vi har skåret ned på alle de udgifter, vi kan skære ned på. Men vi er for eksempel nødt til at have en tribune på den flade mark, og vi er nødt til at have hegn omkring pladsen og lyd og lys. Men musikerne bliver ikke overbetalt, og bag scenen er det meget enkle forhold, siger Max Hansen.

"Cats" spiller igen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Alle aftener klokken 20.