Fem-årig filmstjerne: Amy skal på filmeventyr i Kina

Nordfyn har fået sig en filmstjerne, Amy Pedersen hedder hun. Hendes forældre fortæller om en hektisk tid med en masse overvejelser og om en datter foran filmkameraerne.

Bogense: December har været en tand mere speciel for fem-årige Amy Pedersen, end måneden plejer at være. Selvom julelege, brunkager og kalenderlys fyldte meget hos Børnehuset Skoven i Bogense, hvor hun går, så gjorde tiden foran et kinesisk kamerahold det ligeså. Hun har nemlig været i gang med at blive international filmstjerne. I en kinesisk film, som begyndte optagelserne på Nordfyn i starten af december, spiller hun den nye, danske bedsteveninde til kinesiske Yué Yués. Mødet mellem dem bragte Yué Yué til Amy Pedersens børnehave, men samtidig skal Amy også til Kina. I optageprocessen skulle hun ikke lære et manus, men blot have fokus på én ting: At spille sig selv. - Amy har klaret det så godt. Hun gør, hvad filmholdet beder hende om, og hun er sig selv hele vejen igennem, fortæller pigens forældre, Jannie Pedersen og Nichlas Iversen. - Vi ville lyve, hvis vi sagde, vi ikke er stolte. Vi kan nærmest ikke mærke det på hende. Hun har været lidt træt nogle aftener, men det er også dét.

Det ved vi om filmen Den kinesiske film blev optaget i Danmark tre uger i december, og den skal optages færdigt i Kina i januar og februar.Filmen er planlagt til at blive vist på flere internationale filmfestivaller, og der er indgået aftale med tv-kanalen CCTV6 i Kina om at vise filmen.



CCTV6 er en landsdækkende filmkanal. Den er tilgængelig for over 1 milliard seere i Kina.



Filmen har ikke noget navn endnu.



Manuskriptet til filmen er skrevet af den prisvindende og internationalt anerkendte Meng Xiangming.

Forældrene Nichlas Iversen og Jannie Pedersen prøver at være så meget med til Amys (i midten) optagelser som muligt. De skal også med til Kina, hvor de to yngste, Nor og Sia (med sutten), bliver hjemme hos bedsteforældrene i Bogense. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Én milliard seere Moderen og faderen spærrede ellers øjnene meget op, da de i starten af november blev spurgt af børnehuset, om deres datter måtte være med i filmprojektet. - Det var med meget kort varsel. Vi skulle se på, om det kunne lade sig gøre med vores arbejde at tage to-tre uger ud af vores kalender i januar-februar for at tage til Kina. Og ville det koste os noget? husker Jannie Pedersen tilbage. Filmen bliver senere i 2019 vist på CCTV6, som er en landsdækkende filmkanal i Kina med mulighed for over én milliard seere. Det enorme publikum skænkede familien ikke de store tanker i deres overvejelser. - Det er da ved at gå op for os, hvor mange mennesker vores datter kommer til at nå ud til. Men så længe hun har det sjovt og godt i processen, og det ikke går ud over Amys forhold til vennerne i børnehaven, så gør det os ikke noget, siger Nichlas Iversen. Forældrene havde stor tiltro til, at børnehaven og filmholdet forstod deres Amy og passede på hende. Ligesom de også selv prøvede at være til stede ved så mange af optagelserne som muligt, selvom Jannie Pedersen arbejder som malerlærling hos DCM i Odense og Nichlas Iversen som IT-supporter på Syddansk Universitet til dagligt. Og når deres to yngste børn, Nor og Sia, tilmed skal passes.

Det kinesiske filmhold fulgte med kamera og lydudstyr Amy Pedersen, veninden Sofie (tv.) og Yué Yué rundt i en skov tæt ved Børnehaven Skoven. Foto: Mikkel Hamann Jensen

En kæmpestor oplevelse Nogle af optagelserne bragte familien til Nyborg, og andre bragte det kinesiske filmhold til den lille families hjem. - Vi har glædet os meget til 'at få vores hus igen', indrømmer Jannie Pedersen. - Og vi glæder os til at få en pause henover julen. Logistisk skulle mange ting gå op i forløbet her, så vi blev lidt trætte, når der skulle filmes næsten hver dag. I sidste ende gik de med til det, fordi de så det som en mulighed. En kæmpestor oplevelse for dem selv. Og især for Amy. - Kina stod ikke lige først som rejsemål, så hvis det kan give Amy en tur ud i verden, hun sjældent vil glemme, er det hele det hele værd, smiler Nichlas Iversen. De to yngstesøskende bliver dog hjemme i Bogense, mens Amy, mor og far i 2019 tager med flyet mod filmkameraerne for at opleve det kinesiske nytår.

Amy Pedersen skulle blandt andet tælle ned og finde de andre børn i en gemmeleg. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Sjov, sjov, sjov Gennem forløbet har de kun mødt positiv stemning omkring deres valg af at lade Amy Pedersen spille med i filmen. - Folk synes, det er spændende. Vi ville ellers godt kunne forstå, hvis andre er lidt skeptiske over, at vi lader vores femårige datter være med til så stort et projekt. Men vi snakker med hende hver dag, om det er sjovt, og om hun er glad for det. Og det er hun. Ellers ville vi aldrig være gået med til det. Amy Pedersen havde det faktisk så godt i processen, at hun glædeligt tog den nye veninde Yué Yué i hånden, når de hoppende forlod børnehaven. Selv hvis kameraerne ikke kørte. Kort før juleaftensdag rejste Yué Yué tilbage til Kina, så nu glæder Nordfyns nye, lille filmstjerne sig til gensynet med veninden i januar. På den anden side af kloden. - Det bliver sjovt, siger Amy med et genert, lille grin.

..NI! OG TI! NU KOMMER JEG! Foto: Mikkel Hamann Jensen

Når der var pause, kunne man jo lige så godt lege lidt med skovens mos. Foto: Mikkel Hamann Jensen

Foto: Mikkel Hamann Jensen