Fejres med reception: Svend Åge med 50 års gang i Den Gamle Købmandsgård

- Det betyder meget for mig, at virksomheden kører videre i familien. Det er udelukkende Anders, der styrer alt i dag, men jeg deler gerne ud af gode råd. Jeg har sagt til Anders, at noget af det allervigtigste er servicen overfor kunderne. Jeg var på fornavn med mine kunder, og jeg spurgte ind til, hvordan det gik med deres forskellige projekter, når de kom ind og handlede. Det var med til at skabe en god relation, siger 77-årige Svend Åge Madsen.

Sønnen Anders Madsen, der i januar 2017 overtog møbelhuset efter Kurt Andersen, har indimellem stadig brug for lidt gode råd samt hjælp til at vedligeholde de gamle bygninger.

Bogense: I 1969 købte Svend Åge Madsen Den Gamle Købmandsgård i Bogense i samarbejde med sin far Johannes Rævdal Madsen. Far og søn åbnede en møbelforretning i den beskedne forbutik på cirka 50 kvadratmeter. Siden da er møbelhuset vokset ganske voldsomt. I dag er der 3000 kvadratmeter med udstilling af møbler i de næsten 300 år gamle og historiske bygninger.

Anders Madsen plejede som barn at lege gemmeleg blandt møblerne i Den Gamle Købmandsgård i Bogense. I dag er han direktør for møbelhuset. Farmand Svend Åge Madsen giver stadig en hånd med, når opgaver skal løses. Foto: Emil Hermann

Fejres med reception

Lørdag den 7. og søndag den 8. september markeres Svend Åge Madsens 50 års jubilæum hos Den Gamle Købmandsgård, når der inviteres til reception i Østergade 19.

- Trædrejer Jørn Andersson fra Bogense kommer forbi og viser en drejemaskine frem. Det vil være muligt at opleve arbejdsheste, der kommer til at stå ude foran butikken. Der vil ligeledes være musik, grill samt øl og vand til de gæster, som kommer forbi i løbet af dagene. Og så vil der selvfølgelig være nogle gode tilbud på vores møbler i forbindelse med jubilæet, fortæller Anders Madsen, direktør hos Den Gamle Købmandsgård.

Anders Madsen har respekt for, at hans far gennem 50 år har været med til at udvikle Den Gamle Købmandsgård.

- Det er et anderledes og unikt møbelhus, som ikke kan opleves andre steder i landet. Det er flot, at min far har været med så længe. Nu har jeg taget over, og så er det min tur til at nappe 50 år, siger 37-årige Anders Madsen og griner.

Anders Madsen er i sin tid udlært fra Jysk Sengetøjslager. Inden han blev ejer af Den Gamle Købmandsgård, kom han fra en stilling hos Idemøbler.