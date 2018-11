Fejl i system: Klage dukkede aldrig op hos nævn

Protestgruppe i Gerskov og Hessum er målløse over, at den klage, som Nordfyns Kommune tidligere opfordrede dem til at skrive, ikke er dukket op hos Planklagenævnet. Nordfyns Kommune glemte at indsende deres bemærkninger til sagen, siger borgergruppen.

Gerskov/Hessum: Da lokale borgere i Gerskov og Hessum i august finder ud af, at godset Hofmansgave har fået lov til at opføre en 5000 kubikmeter stor gyllebeholder på en mark mellem de to landsbyer, bliver det samtidig klart for dem, at klagefristen for længst er overskredet i sagen. Nordfyns Kommune opfordrer alligevel borgere til at klage over afgørelsen vedrørende landzonetilladelsen, men nu viser det sig, at klagen aldrig er dukket op hos Planklagenævnet.

Ifølge protestgruppen i Gerskov og Hessum skyldes det, at Nordfyns Kommune ikke har indsendt deres bemærkninger til sagen.

- Før planklagenævnet overhovedet rører ved sagen, så skal de have myndighedens udsagn og bemærkninger. Og dem har de ikke fået tilsendt, selvom kommunen tidligere har opfordret os til at klage dengang, hvor fristen for at klage var udløbet, siger Flemming Olsen fra gruppen.

- Proceduren er den, at kommunen har tre uger til at give deres besyv med hos Planklagenævnet. Det har kommunen bare ikke gjort, og dermed er vores klage aldrig kommet fem, og sagen står nu bare og venter ved planklagenævnet.