Fedt i frisuren og fuld fokus på pigerne

Alle de kendte sange har været gennem John Sybergs tilpasning og skuespillerne har mulighed for at være med til at tilpasse musikken til deres behov.

- Det har hidtil været sådan, at vi har øvet hver for sig langt hen i processen, men i år er vi sammen fra start og bruger hinanden, fortæller instruktøren.

Mens skuespillerne øver dansescener i en sal, hvor scenen er blevet markeret med malertape, er et stort hold på 25 musikere i gang med musik- og sangprøver i et klasseværelse lidt nede ad gangen.

Holdet blev samlet i oktober og i november fandt de første prøver sted på skolen i Søndersø. I midten af marts rykker forestillingen ind i Bogensehallerne, hvor kulisser og prøver skal sidde i skabet inden generalprøven den 21. marts.

Det er første gang Michael Juul Hagerup instruerer så stor en opsætning, men den tidligere Morud-dreng var ikke i tvivl, da han fik tilbuddet.

- Ungdomsskolen stod og manglede en instruktør, og jeg sagde ja på den betingelse at jeg kunne have min familie med. Min kæreste Jeanette var højgravid på det tidspunkt og vores datter var kun en måned gammel, da vi gik i gang med at øve, fortæller Michael Juul Hagerup, der til daglig læser til dramaturg i Aarhus.

Han har altid selv lavet teater og har også spillet med i både Ramazang i Bogense og i ungdomsskolens opsætninger.

Michaels kæreste Jeanette Gommesen står for kulisserne og hjælper til, hvor hun kan samtidig med at der lige skal ammes og skiftes ble en gang imellem.

Samtidig er hans to yngre brødre og en fætter også blevet del af forestillingen.

- Det er jo sådan med et ungdomsskolehold, at man aldrig ved, hvem det er der stiller op, men vi har virkelig været heldige. Der er masser af talent at arbejde med, lyder det fra instruktøren.

Michael Juul Hagerup og Jeanette Gommesen har tilladt sig at skrive lidt om på handlingen, så den svarer bedre til 2019.

- Man kan sige, vi har justeret lidt på moralen, så det mere bliver en modningsproces for Sandie og Danny. I filmen er det noget med at hun skal begynde at ryge og være vildt sej, for at få hans opmærksomhed. Det synes vi godt kunne gøres på en anden måde i dag, mener Michael Juul Hagerup.

Resultatet kan opleves i Bogense Hallerne den 21., 22. og 23. marts.