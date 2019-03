En epoke, der begyndte i år 1758, slutter til april, hvor Jørgen Hansen afhænder Lumby VVS til Morud VVS & El. 66-årige Jørgen Hansen, der begyndte at arbejde i familievirksomheden i 1970, skal nu for første gang i over 40 år prøve at have to sammenhængende ferieuger.