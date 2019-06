Færre timer i skolen: Skoleelever får kortere uge

Alle nordfynske skoler vil benytte sig af muligheden for at gøre skoleugen lidt kortere for elever fra 4. til 9. klasse. Og det må de gerne, siger politikerne.

Nordfyn: Det skal være op til den enkelte skole, det vil sige lederen og bestyrelsen, selv at beslutte, om eleverne på mellemtrinnet (4.-6. klasse) og i udskolingen (7.-9. klasse) skal gå i skole færre timer om ugen.

Det mener politikerne i Børne- og Ungeudvalget i hvert fald, men sagen skal dog lige til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

I begyndelsen af maj vedtog Folketinget en ændring af Folkeskoleloven, der blandt andet gør det lettere at skære to timer af den ugentlige undervisningstid på alle klasetrin fra 4. til 9. klasse, hvor det før kun var muligt i "særlige tilfælde".

Den sparede tid skal skolen i stedet bruge på at give eleverne flere timer, hvor der er to undervisere i klassen.

Og det er åbenbart en populær mulighed for de nordfynske skoler, for administrationen har fået ansøgning fra alle skoler om tilladelse til at gøre skoledagene kortere.

Og den tilladelse skal de have, mener Børne- og Ungeudvalget, der altså også synes, at politikerne ikke længere behøver at se en ansøgning, når blot skolebestyrelsen har godkendt den.