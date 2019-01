500 røde huer

Hvis du undrer dig over, hvorfor cirka 500 mennesker går rundt med de samme huer på under VM i cyklecross, så får du her svaret. Nordfyns Bank har sørget for, at alle de frivillige, der giver en hånd med under den største sportsbegivenhed på Nordfyn nogensinde, ikke kommer til at fryse på ørerne. Huerne er naturligvis i rød-hvide farver, og det er samtidig mesterskabets officielle hovedbeklædning.

- Vi glæder os til weekenden, og selvom vejrudsigten ser fornuftig ud, så sørger vi selvfølgelig for, at alle de mange frivillige, der yder en fantastisk indsats, får mulighed for at få varmet ørerne, altså på den gode måde, siger udviklingschef Michael Kjærgaard fra Nordfyns Bank.