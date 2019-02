Få overblik: Her skal du parkere under VM i cyklecross

Køreteknisk anlæg i udkanten af Bogense er et af de steder i byen, hvor du vil kunne parkere med din bil under VM i cyklecross. Det koster 20 kroner. I prisen er også transport med shuttlebus til og fra VM-pladsens indgang.

Bogense: Hvor skal du parkere i løbet af weekenden, hvis du har tænkt dig at opleve VM i cyklecross i Bogense? Hvor længe må du holde de forskellige steder? Hvad koster det?

Det kan Jan Hinrichsen, ansvarlig for parkering under VM i cyklecross i Bogense, heldigvis svare på.

- Vi har tre store p-anlæg, som jeg vil henvise folk til. Køreteknisk anlæg på Toftevej ved indgangen til Bogense, der er det største med en kapacitet på omkring 300 pladser. Her vil der stå frivillige p-vagter og opkræve 20 kroner eller tre euro for parkeringen, der er ubegrænset. I prisen er også transport med shuttlebus til og fra VM-pladsens indgang, så folk slipper for at gå lidt over to kilometer. Shuttlebusserne vil køre hele tiden, fortæller Jan Hinrichsen.

Hvis du ikke vil betale for parkeringen, kan du vælge at parkere i industrikvarteret ved Huggetvej eller på sidevejene i villakvartererne i byen - såsom Fuglebakken og Dyrehaven. Også her kan du holde ubegrænset, men du kan ikke være sikker på at få en p-plads, og du skal gå ind til byen.

Jan Hinrichsen er godt klar over, at det kan føre uhensigtmæssig parkering med sig, når der åbnes for parkering på sidevejene i villakvartererne, men han håber på, at både bilister og lokale beboere vil tage hensyn til hinanden.

- Det kan nok ikke undgås, at der vil være bilister, som kommer til at parkere uhensigtsmæssigt. Det er selvfølgelig meget beklageligt for folk, der bor i de berørte områder, men omvendt håber jeg, at der vil være en vis forståelse, da der er tale om ekstraordinær situation i Bogense i denne weekend. Hjemmeværnet kommer til at styre trafikken, og de plejer at have styr på tingene, siger Jan Hinrichsen.

VIP-gæster skal parkere på cirkuspladsen Ved Diget, som er en sidevej til Odensevej. Her er også ubegrænset parkering, og det koster ikke noget.