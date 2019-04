Bogense: En eventyrlig åbningsdag. Tirsdag den 2. april, hvor H.C. Andersen ville være blevet 214 år, åbnede en by butik i Bogense.

Marianne Laursen, indehaver af Lux:Room i Adelgade 81, var faktisk slet ikke klar over, at den åbningsdag, hun havde valgt, faldt sammen med den fynske eventyrdigters fødselsdag.

- Det er helt tilfældigt, men det passer jo meget godt. For det er jo noget af et eventyr, jeg er en del af. Nu har jeg åbnet døren op for mine kunder, og jeg glæder mig helt vildt over den store interesse, der indtil videre har været. Hele marts er gået med at indrette og istandsætte butikken, og for et halvt år siden begyndte jeg at bestille de første varer hjem, fortæller Marianne Laursen, som efter kort tids besøg fra avisen bliver afbrudt, fordi en kunde vil købe noget tøj ved kassen.

Lux:Room er en livsstilbutik for kvinder i alle aldre, hvor du kan købe tøj, sko, boligtilbehør, gaveartikler og meget mere.

- Vi kører lige nu nogle åbningstilbud, som er værd at gå efter. De mærker, jeg forhandler, har man ikke tidligere kunnet købe i Bogense, fortæller Marianne Laursen.