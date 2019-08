Et stort skridt nærmere Nørreby Butikshus

- Vi er ret sikre på, at vi nok skal komme i mål. Der er folk, som ikke var til stede på borgermødet, som også har givet tilsagn om at købe anparter. Men det er også nu, at vi skal ud af starthullerne. De kommende uger bliver en slags eksamen, siger David Lorentzen.

Dertil skal lægges de 50 anparter, som seks personer lagde fra land med at købe. På den måde skal den samlede anpartskapital gerne nå op på 300.000 kroner. David Lorentzen, talsmand for projektets arbejdsgruppe , er optimistisk.

Nørreby: Vejen til igen at kunne købe dagligvarer i Nørreby er blevet kortere. Status efter torsdagens borgermøde er, at der nu er solgt 90 anparter til projekt Nørreby Butikshus. De fremmødte forpligtigede sig ved at skrive under. Målet er at sælge 150 anparter a' 1500 kroner stykket.

Snart benzin igen

Han var lidt i tvivl om opbakningen til borgermødet. Der var sat 50 stole frem, men der endte med at komme henved 90 mennesker, så der måtte hentes ekstra siddepladser frem.

Foruden genoplivningen af den lukkede Lokalbrugsen kæmper arbejdsgruppen også for, at det tilknyttede tankanlæg åbner. Selskabet Go'on står for etableringen, og David Lorentzen fortæller, at han har fået tilsagn om, at det senest 30. august igen vil være muligt at tanke sin bil i Nørreby. I september er planen at fejre begivenheden med en stor åbningsfest.

Et snarligt fokus bliver også renovering og indretning af Lokalbrugsens lukkede lokaler. Håbet er, at lokale vil bidrage med frivilligt arbejde, og ligeledes at lokale håndværkere og andre med den nødvendige, professionelle ekspertise også vil træde hjælpende til.