Erotisk Tintin-kunstner lokker på Geværfabrikken: Nu knald på en anden måde

Det er første gang, at Ole Ahlbergs mest betydende værker fra et halvt århundedes virke, er samlet ét sted. Tintin er den samlende figur, men udstillingen byder på så meget mere.

12 år kæmpede Ole Ahlberg, før han efter opslidende retssager vandt retten til at benytte sig af Tintin i sine værker. Frem til midten af august hænger de på Geværfabrikken. Og entréer man udstillingen med den tro, at det kun er Tintin og erotiske damer, forbløffes man.

Der var fuldt hus, 120 abonnenter, til aftenens Café Stiften, som var arrangeret i samarbejde med Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET). Skæve smil og muntre bemærkninger var der også til fulde. For hvordan skal man gebærde sig, når den perfekte og nonseksuelle tegneseriehelt, man er vokset op med, pludselig boltrer sig i, hvad man troede, var umulige positurer for netop ham.

Vin og vin. Et indblik i Ole Ahlbergs værker er også et indblik i én selv. Foto: Michael Bager

Mange gæster

Jette Kærgaard, salgschef i NEET, fortæller, at interessen siden ferniseringen midt i maj, har været stor. I pinsen var der over 100 besøgende om dagen, og generelt har besøgstallet indtil videre artet sig på en måde, så NEET er blevet bekræftet i, at det var en god ide at satse stort med Ole Ahlberg-udstillingen.

Med til aftenens arrangement hørte også, at lokalhistoriker Poul Broe fortalte de mange tilhørere om Geværfabrikkens historie. I 90 år var der våbenproduktion i Otterup. Stedets historiske betydning kan ikke underkendes, og sommerens Ole Ahlberg-udstilling er et af mange bidrag i forsøget på at skabe en bæredygtig platform til, at Geværfabrikken også i fremtiden har en værdi.

I dag fremstår bygningen rå, rustik og en anelse skummel, og derfor giver det måske netop god mening, at Tintin i sådanne omgivelser overgiver sig til drifter, han alt for længe end ikke anede, at han havde.

Det kan man så fundere over - hvad de 120 deltagere hvert med sit afsæt og hver på sin måde gjorde.