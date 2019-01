Erik Grip optræder på Geværfabrikken i Otteerup

Geværfabrikken i Otterup er igen klar til at slå dørene op til et musikalsk forår.

Otterup: Det første navn som kommer forbi Geværfabrikken i Otterup i foråret er troubaduren Erik Grip, som nok er mest kendt for sangen Åbent landskab og Grundtvigs sang Velkommen i den grønne lund.

Med Erik Grip på scenen kan publikum glæde sig til, at få rørt lattermusklerne og sangstemmerne, da der både fortælles historier og synges med på en stor del af Grips sange, lyder det i en pressemeddelelse. Erik Grip har i de senere år oplevet større efterspørgsel fra både store og små koncerter steder og nu altså i Otterup.

- Jeg oplevede Erik Grip for et par år siden og han var eminent til, at få publikum med fra start til slut af koncerten. Så publikum har virkelig noget at se frem til, siger Carl Martin Ryberg Jensen fra Oplevelseskomponisten, som laver koncerterne i Geværfabrikken i samarbejde med bestyrelsen for huset.