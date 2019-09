Erhvervsvenlighed: Nordfynsk 12. plads med udsving

På nogle etaper klarer man sig bedre end andre, inden placeringerne bliver talt sammen, og det samlede resultat tegner sig. Således dækker Nordfyns Kommunes samlede 12. plads - et fald fra sidste års fjerdeplads - også over både bedre og dårligere placeringer indenfor de enkelte kategorier.

Nordfyn: På sin vis kan man sammenligne Dansk Industris årlige undersøgelse over kommunernes erhvervsvenlighed med et etapeløb i cykling.

Dårligste placering

I den anden ende af skalaen får Nordfyns Kommune sin laveste placering med en 80. plads i kategorien uddannelse. I en pressemeddelelse lyder det:

- Før sommerferien kiggede Børne- og Ungeudvalget nærmere på netop denne katagori for at finde muligheder for at flytte sig positivt. Det blev til en handleplan med indsatser om læseplaner for faget Uddannelse og Job, og et mere målrettet arbejde med UPV (vurdering af uddannelsesparathed), der er et vigtigt element i den enkelte elevs vej mod en ungdomsuddannelse. Desuden arbejder Nordfyns Kommune med en række landsdækkende koncepter. Blandt andet er der indgået et partnerskab med Talentspejdernes mentorprogram.

- Vi tager undersøgelserne meget seriøst og bruger dem som ledetråd i vores bestræbelser på forbedre vores erhvervsservice. Vi er afhængige af at have en velfungerende erhvervsservice, og jeg tolker DI's undersøgelse derhen, at det har vi. Der er dog nogle få skønhedspletter, og dem adresserer vi ved at identificere dem og gøre noget ved dem, siger borgmester Morten Andersen (V).