Flere undersøgelser

Dansk Byggeri, som er en erhvervsorganisation for byggeri, anlæg og industri, tager hvert år temperaturen på erhvervsvenligheden i de 98 danske kommuner.Den seneste analyse, der er udkommet den 25. juni 2019, viser, at Nordfyns Kommune har taget et stort spring i den forkerte retning. I 2018 fik kommunen en placering som nummer 23, mens kommunen i 2019 endte som nummer 62.



Dansk Industri, der er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for omkring 10.000 danske virksomheder, laver også hvert år en undersøgelse af danske kommuners erhvervsvenlighed.



Fra 2017 til 2018 hoppede Nordfyns Kommune fra nummer 48 til nummer 4 på Dansk Industris liste. Den seneste undersøgelse udkom i starten af september 2018.