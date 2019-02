Ensretning: Otterup under trafikal forvandling

- Jeg har gentagne gange oplevet kunder, der har sagt, at de har problemer med at komme rundt i gaderne, at to biler kan have vanskeligt ved at passere hinanden og særligt i Jernbanegade, der er mest smal.

Mange år med snak

Der er tale om et forsøg. Håbet er, at man i løbet af de næste fire-fem måneder vil få klarhed over, om det vitterligt er en god ide at ensrette de to centrale veje i bymidten. Forsøgsperioden er den foreløbige kulmination på en ide, der i mange år har været drøftet i handelsstandsforeningen og er blevet yderligere aktualiseret, efter at Bogense for år tilbage med succes fik ensrettet Adelgade.

Vibeke Hansen understreger, at hun og handelsstandsforeningen ikke har en holdning. Jo, holdningen er, at man i løbet af den kommende tid skal drage nyttige erfaringer. Indtil da er man hverken for eller imod ensretningen.