Enebærodde i risiko for at blive Enebær-ø: - Det kan ikke blive ved på denne måde

Oftere og oftere bliver stien ud til Enebærodde oversvømmet, så ejeren af jorden nu vil have etableret en mere holdbar løsning end reetablering. Men kystsikring er dyrt, og findes pengene ikke, kan odden blive svær at besøge.

- Vi må jo bare konstatere, at det sker oftere og oftere, og det kan ikke blive ved på denne måde, lyder det fra Dennis Stentebjerg Hansen, som er inspektør hos Stiftelsen Hofmansgave og står for at reetablere stien.

At vælge en vej

Det er et omfattende arbejde at reparere stien. Selv ved små oversvømmelser tager det et par dage, og i dette tilfælde går der tre-fem dage, før stien over tangen er klar igen.

Nordfyns Kommune har de seneste gange hjulpet Stiftelsen Hofmansgave med at finansiere halvdelen af reetableringsbeløbet, men Dennis Stentebjerg Hansen vil gerne se på muligheden for en kystsikring langs hele ruten, så stien kommer til at opretholde sig selv.

- Nu må vi og kommunen vælge en vej. Enten skal vi sikre stien ordentligt, eller også må vi lade naturen gå sin gang, så stien ud til Enebærodde forsvinder, siger inspektøren.

Enebærodde er kendt for et anderledes rigt dyreliv end på resten af Fyn med for eksempel hugormen, sit 14-meter høje fyrtårn fra 1869 og områdets hestevognsture blandt enebærbuskene, så kommunen mister en lettilgængelig naturoplevelse for turister, hvis stien og Drejet forsvinder.

Siden området er fredet, bliver det ikke let at lave en kystsikring, som ikke bryder med de naturlige rammer.

- Man kan for eksempel ikke lave en betonvæg, der holder vandet væk. Det skal gøres på en ordentlig måde over for naturen og med den rette tilladelse, forklarer formand for Danmarks Naturfredsningforening Nordfyn, Leo Jensen.