Endnu en bølge af weekendindbrud på Nordfyn

Fredag blev et vindue på Vestergade brudt op, mens en anmelder senere på dagen overraskede en mand i færd med at bryde ind i sit hus på Østergade. Gerningsmanden beskrives som mand, 175-180 cm høj, almindelig kropsbygning, og han var iført grålig strikhue og blå jeans. Ingenting meldes her stjålet.

Nordfyn: For to uger siden skrev avisen om en sand indbrudsbølge i det nordfynske, og i den forgangne weekend skete der flere indbrud og tyverier.

Tricktyve fik dankort

Samme dag blev en 78-årig mand udsat for tricktyveri efter at have handlet i Rema1000 i Søndersø. En mand og kvinde af anden etnicitet end dansk i 25-30-års-alderen gav den ældre herre en tabt 100-krone-seddel, men de fulgte ham så hjem til hans bopæl på Solsikkevænget for at sige, at det faktisk var deres pengeseddel. Her huggede parret mandens dankort.

Lørdag var der indbrud på Ørritslevvej i Søndersø ved en knust rude i havedør. Tyv(ene) færdedes i hele huset, men ejer har ikke overblik over, om noget er stjålet.

Også Morud og Bogense blev ramt. Morud om søndagen på Skovvej, hvor et køkkenvindue var forsøgt opbrudt, men intet stjålet. I Bogense begik to mænd butikstyveri af madvarer og spiritus for 1288,55 kroner, men de blev dog tilbageholdt på Vestre Engvej.

Avisen kunne også fortælle, at en hjertestarter i Otterup havde forladt sit skab.