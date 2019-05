Endeliv liv i tom bygning: Aldi åbner ny butik i centrum af Søndersø

Tidligere Fakta-butik, der har stået tom i cirka et år, overtages af Aldi. Butikken skal ombygges, inden den er klar til at tage imod kunder, oplyser den tyske discountkæde

Søndersø: Jan Jørgensen, ejendoms- og udviklingschef hos Aldi. Kan du bekræfte, at Aldi flytter ind i den tomme Fakta-butik på Toftekær, der lukkede i maj sidste år?

- Ja, vi har indgået en aftale med Coop og deres udlejer med hensyn til at overtage lokalerne. Vi har været i gang i længere tid for at få aftalen på plads, fordi vi gerne vil have butikken ombygget, så den passer til vores behov. For nylig har vi fået en byggetilladelse, og vi i fuld gang med at projektere, så der går formentlig ikke så lang tid, før vi går i gang med selve ombygningen. Jeg kan ikke sige, hvornår vi rykker ind i butikken, men det bliver i hvert fald i år.

Hvad der skal der ske med jeres nuværende Aldi i Søndersø, der har adresse ved den store rundkørsel i udkanten af byen?

- Vi bor til leje i den butik, og vi har opsagt lejemålet, men vi flytter først ud, når vores nye butik på Toftekær er klar til indflytning. Vi er i dialog med udlejeren for at finde en anden anvendelse til den, men der er desværre ikke nogen her og nu, der står klar til at ville flytte ind.

Hvad er årsagen til, at I vælger at flytte jeres butik?

- Lokalerne er noget større og mere moderne, end der hvor vi bor nu. Vi har udvidet vores varesortiment kraftigt de seneste to år, og derfor er det vigtigt, at vi nu får en butik, hvor der er god plads til varerne. Og så mener vi også, at placeringen er god ved siden af Superbrugsen og tæt ved apoteket i centrum af Søndersø, hvor der er et flow af mennesker hele tiden. Nu kan folk handle et sted, hvor der både er et supermarked og en discountforretning lige ved siden af hinanden.

Der ligger i forvejen en Rema 1000, en Netto og en Superbrugsen i Søndersø. Er det ikke et forkert sted at opgradere?

- Konkurrencen er stor i samtlige byer i Danmark. Enten tager du kampen op, eller så giver du op. Hvis du tager kampen op, er du nødt til at have en flot og indbydende butik, som kunderne kan lide at komme i. Og så er der heller ikke sket nogen stor forskydning på konkurrencesituationen i Søndersø - bortset fra at Fakta lukkede for omkring et år siden.

Var den nuværende Aldi-butik på Vesterled 18 tæt på at lukke, fordi det ikke gik så godt med omsætningen?

- Nej, den har ikke været tæt på at lukke. Vi har blot kigget på andre muligheder i Søndersø, og da muligheden opstod, efter Fakta lukkede sidste år, syntes vi, det var interessant.