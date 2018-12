Endelig: Arena Skovløkke klar til brug

Skeby: Arena Skovløkke står nu klar til brug. Og der kan dermed spilles fodbold, basket eller hockey hele året rundt på den nye multibane i Skeby, som alle i lokalområdet har ret til at bruge.

Banen er 20 meter bred og 40 meter lang og er belagt med kunstgræs fra NKI i det nordlige Odense. Der er også lysanlæg, så multibanen kan bruges efter mørkets frembrud. Sidst men ikke mindst er banen indhegnet med bander.

Tilbage i 2015 satte en gruppe frivillige ildsjæle fra Skeby GF, Skovløkke Lokalråd og Sletten Skole afdeling Skovløkke sig for, at lokalområdet skulle have en fælles multibane. Arbejdsgruppen har modtaget økonomisk støtte fra Nordfyns Kommune ad to omgange. Først 400.000 kroner og senere 300.000 kroner.