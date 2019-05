En stor opgave: Nordfynske kvinder vil bygge børnehjem i Uganda

Selv om Signe Grave Rasmussen bor på Nordfyn og Sarah Holm Henriksen i Aarhus, er de i tæt kontakt med hianden om den store opgave, de i fællesskabet har påtaget sig: At skaffe penge til at bygge et børnehjem i Uganda. Kontakten sker ofte via Skype. Foto: Betty Rsamussen

De lærte hinanden at kende på Nordfyns Gymnasium, og nu har de fået et fælles livsprojekt. De vil skaffe penge til at bygge et nyt hus til børnehjemmet Sera's Caring Place i Uganda, hvor børnene og lederen har taget dem ind som en del af familien.

Nordfyn/Uganda: - Det er blevet vores livsprojekt. To 23-årige nordfynske kvinder fortæller uden vaklen i stemmen, at de har sat sig for at skaffe op mod en halv million kroner til at bygge et børnehjem i Uganda, så børnene og lederen i Sera's Caring Place, som børnehjemmet hedder, ikke risikerer at blive sat på gaden, hvis den nuværende udlejer får et bedre tilbud. Derfor har de dannet en forening, så de kan søge fonde og lave indsamlinger, og de investerer selv stort set alle deres frie timer i projektet ved siden af fuldtidsarbejde og studier. Signe Grave Rasmussen og Sarah Holm Henriksen kender hinanden fra Nordfyns Gymnasium, men det er deres foreløbig to fælles besøg på børnehjemmet Sera's Caring Place i nærheden af byen Jinja i Uganda, der for alvor har knyttet et tæt bånd mellem dem, selv om Sarah Holm Henriksen nu bor og studerer i Aarhus, mens Signe Grave Rasmussen bor i Hessum og arbejder i Langeskov.

De to nordfynske kvinder tog nogle af de danske juletraditioner med til børnehjemmet i Uganda, selv om det ikke var helt ligetil. For eksempel blev kartoflerne til at brune skrællet med en almindelig kniv. Privatfoto

En del af familien Sarah besøgte første gang børnehjemmet i 2016 som led i sit ophold på Zanzibar Højskolen i Tanzania. Og selv om hun tilbage i Danmark igen begyndte at læse uddannelsesvidenskab, havde de ugandiske børn og børnehjemmets leder Kasonga Sera (kaldet Sera) gjort så dybt indtryk på hende, at hun i 2018 besluttede at besøge børnehjemmet igen. Hun fik lokket Signe Grave Rasmussen med til Uganda i august sidste år, og efter den første dag på Sera's Caring Place forduftede alle planer om, at ferien også skulle bruges på en safarioplevelse. - Den varme og kærlige måde, de tog imod os på. Vi var med det samme en del af familien. Det var meget intenst, og børnene faldt i søvn i armene på os allerede den første aften, fortæller Signe, der stadig får kuldegysninger og bliver rørt, når hun fortæller om sit første møde med børnene, der fra starten har kaldt de to lyshårede kvinder for tanter. Børnehjemmets leder - og eneste voksne tilknyttet på fuld tid - Sera, er i dag 29 år og har selv en dramatisk historie. Hun er fra Rwanda, og under folkedrabet i 1994 så hun sine forældre blive slået ihjel. Sera flygtede til fods sammen med sin søster og en få måneder gammel bror, der døde undervejs, og senere forsvandt søsteren. 19 år gammel besluttede Sera at dedikere sit liv til at hjælpe gadebørn, og det blev starten på børnehjemmet Sera's Caring Place, der ikke er tilknyttet en organisation, men lever af støtte fra private sponsorer. Blandt andet betaler en canadisk mand for maden, og nu betaler de to nordfynske kvinder hver cirka 400 kroner om måneden, for at to af børnene kan gå i skole. Det er ikke altid, der er råd til, at alle børn kan komme i skole, selv om de gerne vil, for der kræver både bøger, skoleuniform og betaling til skolen. - Det er en ære for dem at gå i skole, for de ser skolegangen som en mulighed for at få en anden fremtid, fortæller Sarah og Signe.

Børnene på børnehjemmet havde aldrig før ejet noget med deres eget navn på, så de blev jublende lykkelige, da Signe og Sarah købte en meltalkuffert til hver af dem og fik børnenes navne sat på. Privatfoto

Kuffert til privatliv Der er omkring 25 børn på børnehjemmet, flest drenge, i alderen fra otte til 23-24 år, mange af dem levede på gaden, før Sera tog dem under sine vinger, nogle er forældreløse, andre har stadig kontakt med deres familie i slumkvartererne. Med så mange mennesker i et hus levner det ikke meget ro til at læse lektier og da slet ikke plads til privatliv, så da de to danske gæster købte en metalkuffert med navn på til hver af børnene, vakte det stor glæde og taknemmelighed. De havde ikke før prøvet at have et sted, hvor de kunne lægge deres tøj og deres egne ting, og det var første gang, de ejede noget med navn på. - De holdt tale for os bagefter, fortæller Signe og Sarah, der har svært ved at stoppe igen, når de kommer i gang med at fortælle om deres oplevelser med de ugandiske børn. Hjemme på Fyn og i Aarhus ventede arbejde og studier, men trangen til at vende tilbage til børnehjemmet kom hurtigt igen, så planerne om jul med kæreste og familie i Danmark blev ændret til en anderledes jul sammen med Sera og børnene. Med hjemmefra havde de julegaver til alle børn - tre stykker tøj til hver, pebernødder og andet juleknas, mens risengrøden blev lavet over bål.

Bad til Gud om sengetøj Dagen før jul bad børnene til Gud om, at de i 2019 ville få råd til at købe nyt (brugt) sengetøj, men det klarede Signe og Sarah takket være donationer hjemmefra, først og fremmest fra Signe Grave Rasmussens arbejdsplads Stok Emballage i Langeskov. - Bagefter takkede en af drengene os for, at vi gjorde noget for ham, som han aldrig ville kunne gøre for sig selv. Da stortudede jeg, fortæller Sarah Holm Henriksen, der lige nu er i gang med at skrive bacheloropgave i uddannelsesvidenskab. - Men jeg går på pause, når jeg arbejder med børnehjemmet. Jeg får 10 gange mere motivation til at gå i gang med opgaven igen, når jeg for eksempel får at vide, at vores nye forenings bankkonto nu er på plads, så vi kan begynde at samle penge ind. Ingen af de to kvinder forestiller sig, at de selv skal bo eller arbejde i Uganda, og de har heller ingen forestilling om, at de kan frelse hele Afrika. Men måske kan der senere, når det nye børnehjem er bygget, blive til flere mindre hjælpeprojekter for gadebørn i Uganda. For eksempel at skaffe tæpper og madrasser til dem. - Og ja, der er også børn i Danmark, der ikke har det godt. Men vi har et system, der fungerer bedre, end det gør i Uganda, siger de.