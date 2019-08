I dag er det sjældent at finde danske sommeræbler og sommerpærer i butikkerne. Men de findes stadig enkelte steder, blandt andet i Fjordvang Frugtplantage.

Hasmarkmosen: Hvis man kunne tænke sig at sætte tænderne i flere forskellige sorter af danske æbler, så åbner Fjordvang Frugtplantage dørene til Sommeræblets Dag søndag den 11. august.

Baggrunden for arrangementet er at hylde sommeræblet, som i gamle dage var yderst populært og blev købt i dyre domme, da det kom på hylderne i starten af august som en del af årets tidligste æblehøst. Da der ikke var kølefaciliteter til at opbevare æbler året rundt, blev de sidste æbler solgt i april, maj og juni, mens juli stort set var uden æbler i butikkerne.

Om arrangementet skriver frugtavler Ebbe Rasmussen:

- I dag er de tidligste sommeræbler (og sommerpærer) helt ude af erhvervsplantagerne, og bliver kun bevaret i "museums"plantninger, som vores Pomet plus enkelte haver. Men de hører med til historien om Dansk Erhvervsfrugtavl.

Der er fri entré, og gårdbutikken vil også være åben. Sommeræblets Dag foregår søndag den 11. august fra klokken 13 til 17.

Fjordvang Frugtplantage holder til på Hasmarkmosen 18, 5450 Otterup.