En sjældenhed på Nordfyn: Ny uddannelse til unge

Otterup/Søndersø: Det sker ikke tit, at der åbner en ny ungdomsuddannelse på Nordfyn. Men det gør der til august.

Forberedende Grunduddannelse på Nordfyn er en del af FGU-Fyn, og den åbner på de nu snart tidligere produktionshøjskoler i Otterup og Søndersø som én uddannelsesinstitution, men på to adresser.

FGU er for unge under 25 år, der har afsluttet 9. klasse, men ikke har gennemført en anden ungdomsuddannelse. Og ud over de unge, der hidtil har gået på en produktionshøjskole, overtager FGU også nogle elever fra VUC (Voksen Uddannelsescenter).

Den Forberedende Grunduddannelse er delt op i tre spor, som de unge kan vælge imellem: Almen Grunduddannelse, Produktions-grunduddannelse og Erhvervs-grunduddannelse.

På den Almene Grunduddannelse bliver en tredjedel af tiden brugt på praktisk arbejde og resten på teori, mens det på de to andre spor er lige omvendt. Almen Grunduddannelse er for de elever, der egentlig godt kan lide at gå i skole, men har brug for at få fyldt mere på i skolefag som dansk og matematik, før de fortsætter i en anden uddannelse.

Produktions-grunduddannelsen er til den unge, der lærer bedst ved først at arbejde praktisk på et værksted og derefter få teori fyldt på. Og endelig er Erhvervs-grunduddannelsen for de unge, der helst vil have et erhvervsarbejde. De kommer i praktik på en arbejdsplads og får kortere skoleophold med undervisning, der er relevant for arbejdet.

De unge bliver visiteret til Forberedende Grunduddannelse gennem Ungeposten, der holder til på Vesterled 7 i Søndersø. De kan som hovedregel gå på FGU i to år og får i den tid et beløb, der svarer til SU.