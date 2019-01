En halv million roser sover, men forretningen blomstrer på planteskole i Bogense

På Grønløkkes Planteskole i Bogense står produktionen ikke stille, selvom roserne sover. I vinterperioden eksporterer planteskolen både til Norge og Sverige. De skiftende have-trends og blandt andet Rosenfestivalen er med til at markedsføre den historiske blomst.

Bogense: En halv million roser ligger og sover på Grønløkkes Planteskole i Bogense. Indehaver Finn Jensens roser eksporteres til både Norge og Sverige. De køber danske roser, fordi de er så hårdføre. I Norge lægges der told på importerede potteroser. Tolden ligger på 65 procent og er lagt på for at beskytte de norske rosenavlere. Derfor importerer de sovende roser, og potter dem selv. De salgsklare roser er taget op og ligger lige nu klar i den store lade, som Finn Jensen har fået isoleret for nyligt. - Roser skal overvintre imellem nul og fem grader, fortæller han. De to arter, som roserne er podet på, kræver forskellige forhold. Den mest hårdføre, med det tykkeste rodnet, begynder at sætte knopper, hvis temperaturen når over fem grader. Derfor opbevarer de norske kunder også roserne ved samme kølige temperatur, når de modtager dem. De roser, som skal sælges i Danmark, er okuleret, altså podet, i det indeværende år, og forbliver derfor i jorden. Det tager nemlig to år, før en rose er klar til salg efter okulering.

Man vælger ikke at dyrke roser for pengenes skyld, det gør man, fordi man kan lide det. Finn Jensen, indehaver af Grønløkke Planteskole.

De sovende morsdags-roser ligger allerede klar på hylden. Foto: Ann Lykke

Ændret havekultur Der er sket et skift i danskernes vaner i forhold til, hvornår man forbereder sig i haven. Der er også sket et skift i klimaet. Begge dele indvirker på rosensalget. - I dag går de ud og køber i sidste øjeblik, når de skal bruge noget pænt til potten på terrassen, mener Finn Jensen. Konsekvensen af den ændrede havekultur, skubber salgstidspunktet til forår og sommer, og derfor også produktionens cyklus. Klimaskiftet indvirker på, hvornår man kan sætte roser i jorden. - Det forholder sig faktisk sådan, at man kan sætte roser i jorden, så længe temperaturen er under fem grader og man kan grave i den, fortæller han. Det eneste man ikke må, er at klippe i roserne og gøde sent, så begynder de at sætte skud, og saften kommer ud i stænglerne. Får de frost dér, så springer de ligesom vandrør, fordi vandet udvider sig, fortæller han. Den udvidede mulighed for udplantning ændrer salgstidspunktet. - For tredive år siden solgte man cirka halvfems procent af sin produktion om efteråret. Nu ligger kun de femten procent af produktionen om efteråret, hvoraf halvdelen ligger hos dem som har webshop. Resten af produktionen ligger fordelt over resten af året.

Spiselige roser Det sidste nye skud på stammen indenfor rosenverdenen, bliver introduktionen af spiselige roser. Grundlæggende kan alle roser spises, men de kan have en bitter smag. De første roser, som skal sælges med henblik på at komme på menukortet, er okuleret i 2018, og bliver dermed klar til salg i 2020. Indtil videre er det rådyrene, der har smag for roserne, og meget selektivt tager for sig af den mest solgte rose i verden, nemlig den populære Ingrid Bergman. - De napper den lille fine rosenknop, så snart den skyder frem, i et område på mere end 500 kvm, fortæller han. Rådyrenes dyre spisevaner er dog indberegnet i produktionen. Og hvad angår sprøjtemidler, er Grønløkkes roser indtil videre kun sprøjtet med et middel som indeholder blandt andet udtræk fra træer og tangekstrakt, der lægger en hinde på bladene. De tilsigter altid at bruge de mest miljøvenlige midler på markedet. Man er i gang med at afprøve et nyt produkt, som er baseret på en form for silicone. Det er dog stadig kun på forsøgsbasis, oplyser Finn Jensen.

Rosenfestival sælger Selvom rosenindustrien generelt er faldet henover de sidste tredive år, går det godt i branchen. Selvom vejret i perioder driller, skal det ses henover hele året. Salget følger vejret, men selvfølgelig spiller markedsføring en rolle. Finn Jensen fortæller, at Rosenfestivalens tilblivelse netop var affødt af den tanke. Finn Jensen sad ved et skyttelaugs-arrangement i Fredskoven og talte med blandt andre Per Maegaard. Pludselig fik han tanken om, hvorfor man dog ikke udnyttede, at byen havde alle de rosenmarker. Den tanke indviede han spontant de øvrige tilstedeværende i. Han havde nemlig bemærket, at cyklister ofte holdt ind til siden og var nysgerrige. Tanken var, at han gerne ville stå til rådighed et par timer og inspirere gæsterne med sin begejstring for roser. - Man havde jo slet ikke forestillet sig dengang, at det ville blive så stort, som det er i dag, siger han. Finn Jensen og hans kone Elinor har begge netop rundet de 60, men kærligheden til roser gør, at han har planer om at dyrke roser, så længe han overhovedet kan. - Man vælger ikke at dyrke roser for pengenes skyld, det gør man, fordi man kan lide det, siger han og smiler.