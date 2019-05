Lokaldebat: Som Anders Tingholm (C), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, så rigtigt skriver i et debatindlæg, er spørgsmålet om etablering af vådområder, en bunden opgave, som de respektive parter skal finde en løsning på. Det er en meget positiv udvikling i spørgsmålet om at mindske udledningen af organiske næringsstoffer i de omliggende havområder.

Det er dog kun et af mange spørgsmål, der trænger sig på, og kræver en løsning af stor betydning for borgerne i Nordfyns Kommune.

Hvordan skal alle kommunens borgerne sikres rent drikkevand i fremtiden? Er ambitionen at alle indvindingsboringer skal levere vand, der ikke har miljøfremmede stoffer over grænseværdien, eller er ambitionen, at man kan blande vand fra fra flere boringer for at komme under grænseværdierne?

Når kommunen forventer at 25 kilometer dige skal forstærkes for at fremtidssikre mod kommende klimaændringer, hvad skal borgerne så forberede sig på?

Problemerne skal løses, og der skal betales for de udførelsen af de nødvendige arbejder. Men hvordan skal det finansieres? Henholder man sig til afværgeforanstalningerne i forhold til klimaændringer er et spørgsmål om partsdeling blandt de borgere der vil være direkte berørt?

Et lignende spørgsmål kan stilles til spørgsmålet rent drikkevand. Det er en bunden opgave for de, der har påtaget sig det politiske ansvar i Nordfyns Kommune at fortælle borgerne, hvad man må forberede sig på i den nærmeste fremtid.