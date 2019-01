Elever suser rundt: Cyklecross i skolegården

Elever fra Bogense Skole fik onsdag mulighed for at prøve at køre cyklecross i skolegården. Aktiviteten er en del af optakten til det kommende VM i cyklecross, som finder sted i Bogense.

Bogense: Bogense Skole er en af de mange skoler på Fyn, som har fået tilbud om, at eleverne fra udskolingen kunne få mulighed for at prøve kræfter med cyklecross. Ideen til arrangementet opstod som led i optakten til at VM i Cyklecross i Bogense, der afvikles 2. og 3. februar.

Idrætslærer Signe Haag Hansen fra Bogense Skole fortæller, at de for en måned siden blev kontaktet af Annika Rasmussen, som er praktikant ved Sportsevent Fyn. Både ekspertise, baner og cykler blev stillet til rådighed for skolens elever. Arrangementet er blevet til i samarbejde med blandt andet Nordfyns Erhverv og Turisme.

- Cyklerne får de også stillet til rådighed - det eneste vi skal gøre er at deltage med vores elever, siger Signe Haag Hansen.

Idrætslærerne traf i samråd med alle lærere beslutningen om, at sjette, syvende og ottende klasses elever skulle prøve cykelsporten, som især er meget populær i Belgien.

- Formålet med dagens aktivitet er at få de unge til at overveje at melde sig ind i en forening og måske få smag for selv at begynde på cykelsporten i fritiden, fortæller hun.

Eleverne fik indledningsvis instruktion af Anette Milennium, fra Cykling Odense, før de gik igang med banerne.

Eleverne var to om en cykel og skiftedes om at køre banen igennem, som var fyldt med skarpe sving og udfordringer, som man også kan møde i cyklecross. De havde naturligvis cykelhjelm på og fik instruktion i at indstille cyklens sadel i korrekt højde.

- Hvis I kommer til at vente ved en kegle, kan I passende øve jer på at holde balancen, uden at stå af cyklen, siger Anette Millennium til de mange cyklister, som suser rundt i skolegården, der onsdag var omdannet til en cyklecross-bane.