Elever bag kulisserne på udstilling på Geværfabrikken

Otterup: Provokerende, udfordrende, men på samme tid også meget smagfuldt.

Sådan lyder karakteristikken fra elever og lærere fra 9. og 10. klasse på Nislevgaard Efterskole, da de forleden var på besøg på Geværfabrikken i Otterup for at se Ole Ahlbergs udstilling "Flyvefærdig".

Det var kunstkender og idemager til Ole Ahlberg-udstillingen, Kenneth Nowak Rasmussen, fra Nordfyns Erhverv og Turisme, der stod for dagens rundvisning og fortalte om nogle af kunstnerens tanker bag de mere end 150 værker.

Flere af motiverne skubbede til de unges grænser.

- Nogle elever blev meget provokeret af, at Dannebrog var spejlvendt på en af figurerne ovenpå og udbrød: Det kan man da ikke. Mens andre synes at kvinderne i skyerne var lige i overkanten. Men det er mit indtryk, at de er meget imponeret over kunstnerens teknikker og synes, det er meget smagfuldt, siger efterskoleleder Mette Behmer, i en pressemeddelelse.