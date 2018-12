Eksporten stiger: I Bogense er plastik en vækstmotor

Bogense Plast har succes med i større grad at markedsføre sig internationalt. Hovedparten af produktionen afsættes til udlandet. Håb om, at væksten fortsætter.

Virksomheden er gået fra 66 til 90 ansatte fra 2013 til 2018.37 af de ansatte er bosat i postnummer 5400 Bogense, mens 23 kommer fra resten af Nordfyn. I alt er 87 af de ansatte bosat på Fyn. Bogense Plast sender cirka 100 europaller afsted fra fabrikkens lager hver dag. Virksomheden kom i 2014 og 2015 ud med et overskud før skat på henholdvis 2,83 og 2,68 millioner kroner. I 2016 og 2017 faldt det til henholdsvis 970.000 og 678.000 kroner grundet investeringer i projekter, teknologier og bygninger, samt øgede personaleomkostninger. Der regnes med et bedre resultat for 2018. Plastvirksomhedens bruttoresultat var godt 47 millioner kroner i 2017.

- Den form for teknologisk produktion, vi har her, gør, at vi er med til at beholde plastikproduktionen og derved også arbejdspladserne i Danmark, forklarer Per Grunddal Jørgensen.

- Selvom det kan være svært at finde folk på Nordfyn med erfaring inden for plastikproduktion.

Virksomheden gør en dyd ud af at finde lokal arbejdskraft. Således er 60 af de 90 ansatte bosat i Nordfyns Kommune. Tre bor uden for Fyn.

Lærlinge kommer til

Både Bue Blinkenberg og Stefan Fabricius Lykke har studeret på Syddansk Universitet i Odense, og netop dét at uddanne er blevet en del af ansættelsesstrategien hos Bogense Plast.

- Jeg tror, vi har tre gange så mange lærlinge tilknyttet, som vi plejede at have, siger Anja Drewsen og fortæller, at virksomheden for nyligt har ansat to nye.

Lærerpladserne fokuserer på plast og plastteknologier, hvilket gør, at virksomheden har mulighed for at uddanne unge direkte til virksomheden selv. Så de unge kan være med i udviklingen hos Bogense Plast.

- Der er ikke mange steder i Danmark, hvor man kan arbejde med plastik på samme måde, som vi gør. Folk er altid overraskede, når de ser, at vi arbejder med de her teknologier i en by som Bogense. Vi håber, at unge får øjnene op for de muligheder, vi har, siger Per Grunddal Jørgensen.