Eksploderende dæk kunne høres seks kilometer væk: Ballepresser brød i brand på Bogmose

Bogense: Det var en lille million, der mandag eftermiddag gik op i flammer på det værst tænkelige tidspunkt. Årets høstsæson kører i fulde omdrejninger, men på Bogmose uden for Skovby får halmen lige lov at ligge lidt længere end planlagt. Klokken 13.33 fik Beredskab Fyn melding om brand i et landbrugsredskab, og da indsatsleder Mads Buse nåede frem kort efter, var der ikke alene ild i en ballepresser men også i et større område af marken.

- Traktorføreren opdagede flammerne i et kamera, der sidder og overvåger redskabet, og så kørte han alt, hvad han kunne ud til kanten af marken. På det tidspunkt var der allerede så godt gang i ilden, at han måtte bruge en skumslukker til at køle området af, mens han koblede traktoren fra, fortæller Mads Buse.

Landmanden havde en harve klar på stedet og fik hurtigt lavet et brandbælte, så da Beredskab Fyn nåede frem, kunne de begrænse branden på marken.

- Det er heldigvis ikke så tørt som på samme tid sidste år. Vi har haft nogle brande i mejetærskere og redskaber, men de udvikler sig slet ikke på samme måde som i tørken sidste sommer, siger Mads Buse.

Da branden var slukket, måtte brandfolkene kæmpe i mere end en time for at få alt den glødende halm ud af den varme maskine.

Ballepresserens dæk eksploderede i varmen, så bragene kunne høres helt ind i Bogense seks kilometer væk.