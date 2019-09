I et års tid har bachelorstuderende fra Københavns Universitet overvågnet dådyrenes vandring på og omkring Æbelø. Et omfattende dataarbejde skal nu færdiggøres, inden dyrenes adfærdsmønster er dokumenteret.

- Ja, på den måde at vi ikke er færdige med at behandle resultaterne endnu. Selve overvågningen er afsluttet.

Naturfonden har i den forbindelse henvist til en undersøgelse fra Københavns Universitet, men det er for tidligt hverken at konkludere det ene eller det andet, siger cand. scient Jonas Colling Larsen, der står i spidsen for undersøgelsen.

Nordfyn: I debatten om de mange dådyr på Æbelø har Aage V. Jensens Naturfond, der ejer den fredede ø, fremført , at årsagen til den stærkt voksende bestand til dels skal findes i, at dådyr fra fastlandet vandrer over til øen.

Endnu ikke færdige

Projektets overordnede formål er at finde ud, hvor stor vandringen er mellem de små øer, og om dyrene går fra Nordfyn til Æbelø. Jonas Colling Larsen tør ikke sige, hvornår han og de bachelorstuderende, der laver undersøgelsen, er færdige med at behandle de indsamlede data.

- Før det er sket, kan jeg ikke bekræfte noget. Vi er ikke der, hvor vi er klar til at gå ud med nogle endelige konklusioner, svarer Jonas Colling Larsen på spørgsmålet, om der tegner sig et mønster af, at dådyrene primært går fra fastlandet til Æbelø.

Jacob Palsgaard Andersen, skovrider i Aage V. Jensen Naturfond har tidligere sagt, "der sker en voldsom vandring til øen, specielt under brunsten". Det er blevet anfægtet af tre af nordfyns mest erfarne hjortefolk og jægere, der mener at bestanden er udtryk for en fejlslagen forvaltning fra naturfondens side, og at dyrene tværtimod går fra Æbelø til fastlandet for at finde føde - og ikke omvendt.

Jonas Colling Larsen og de bachelorstuderende mener i princippet ikke noget. De forbeholder sig ret til at blive færdige med det omfattende dataarbejde, før de fremlægger dyrenes adfærd.