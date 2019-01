Ekspert om Enebærodde som en ø: Ikke værre oversvømmelser i Odense Fjord

Odense:Hvilke undersøgelser har Odense Kommune gjort sig i forbindelse med overskylninger af Enebærodde?

- I 2006 og 2013 under stormen Bodil blev Drejet - det smalle vejstykke mellem Enebærodde og Fyn - overskyllet og helt nedbrudt. I Odense Kommune var vi bange for, at når de her slemme overskylninger skete, så ville de prognoser, som DMI varslede for stormfloderne, ikke holde. Vi frygtede, at højvandet ville indtræffe tidligere og højere end, hvad prognoserne sagde. Det havde vi selvfølgelig brug for at få be- eller afkræftet - for hvis det forholdt sig sådan, var der jo en god fornuft i, at Odense Kommune var med til at bevare Enebærodde og dermed også erosionsbeskytte Enebærodde.

- Vi fik Sweco, der er en af de bedste rådgivere på området og har stor erfaring om Odense Fjord, til at lave nogle modeller af, hvad sker der rent faktisk, når odden bliver overskyllet. Og vi fik dem til at undersøge, hvad sker der, når en del af Drejet bliver nedbrudt, så der er hul igennem. Det viser sig, at der kommer rigtig meget vand ind gennem den overskyllede del på odden, men det bliver bare justeret via en mindre vandføring gennem Gabet. Der er simpelthen forbundne kar. Det vil sige, at den mængde vand, der kommer ind gennem Gabet ved de her situationer med højvande, er mange gange større, end det, der måtte skylle ind over odden, og mængderne afpasses efter hinanden.

Så I er ikke bekymret for, at der vil komme mere vand ind i fjorden og true med oversvømmelser, hvis Enebærodde ender med at blive til en ø?

- Nej, det er der ikke noget, der tyder på, at vi skal være bekymret for. Stormfloderne vil ikke komme tidligere, og de vil ikke være voldsommere.