Efterlyst dusør-bil totalskadet: - Folk måtte springe for ikke at blive ramt

Onsdag kunne politiet i Otterup pågribe en 27-årig spiritus- og narkopåvirket mand fra lokalområdet i en stjålen bil. Den stjålne bil, der var fyldt med tyvekoster, påkørte flere biler og var ved at køre borgere ned.

- Vi fik en anmeldelse fra en borger om, at bilen var kørt ind i først én bilist og dernæst en anden bilist, fortæller vagtchef Ehm Christensen, Fyns Politi.

Onsdag eftermiddag lykkedes det så politiet at finde bilen, efter at gerningsmanden - en 27-årig dansk mand fra lokalområdet - på mange måder gjorde opmærksom på sig selv.

Uffe Blessing Christensen efterlyste tidligere på ugen sin VW Touran gennem blandt andet avisen og i et Facebook-opslag, og udlovede en dusør på 50.000 kroner, fordi han er stærkt afhængig af køretøjet. Størrelsen på bilen gør nemlig, at han har plads til sin kørestol.

Bilen bar tydelige præg af at have påkørt andre biler på vejene i Otterup, og gerningsmanden, der nu også er sigtet for en lang række andre færdselslovsovertrædelser, var stærkt påvirket af spiritus og euforiserende stoffer.

Otterup: Da Uffe Blessing Christensen blev ringet op af politiet onsdag eftermiddag, efter de havde pågrebet gerningsmanden til indbruddet på hans ejendom i Agernæs, ventede der ham et kedeligt syn i Otterup.

Torpederede bil ud i rabatten

Det første uheld skete onsdag klokken 16.52 på Skolegade i Otterup, og det fik politiet til at sende en patrulje af sted. Efter sammenstødet i Skolegade flygtede den 27-årige og kørte ned ad Skolegade i sydlig retning imod ensretningen:

- Og i den forbindelse forvoldte han fare for personer, der måtte springe for ikke at blive ramt, lyder i døgnrapporten fra Fyns Politi.

Ved T-krydset til Bryggerivej overholdt den 27-årige ikke sin vigepligt og påkørte derefter endnu en billist, der kom kørende ad Bryggerivej i østlig retning og blev skubbet ud i rabatten på Bryggerivej og ramte et elskab.

Ifølge vagtchefen er der ikke nogen melding om tilskadekomne blandt de involverede i uheldene. Umiddelbart efter kunne politiet pågribe den 27-årige mand.

- Vi har også sigtet ham for en lang række andre færdselslovsovertrædelser, fortæller vagtchefen.

Blandt andet havde manden ikke noget kørekort, fordi han har fået det frakendt for lignende episoder tidligere.

Han blev taget med på politistationen i Odense, hvor han onsdag aften blev afhørt og senere løsladt, fordi der ikke efter en vurdering var nok til at fremstille ham i grundlovsforhør. Han kan dog senere forvente et retsligt efterspil for både tyveriet af bilen og de mange overtrædelser af færdselsloven.

Den 27-årige gerningsmand erkender nogle af overtrædelserne, og nægter andre.

For Uffe Blessing Christensen er sagen dog ikke ovre, da han også fik stjålet en del kostbare ting fra sit hjem i Agernæs. Politiet kunne præsentere en del tasker med adskillige tyvekoster, som lå i bilen.

- Der var ikke sådan lige noget, der tilhørte mig. Den taske, de viste mig med computere, den var ikke min, siger Uffe Blessing Christensen.