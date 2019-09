Efterlysning: Schæferhvalp har været forsvundet i over en uge - stak af fra sin nye ejer den første nat

Mand fra Skovby efterlyser sin fire måneder gammel schæferhvalp, som han kun nåede at have én enkelt dag. Hundehvalpen har været forsvundet i over en uge, og ingen har set spor af den siden.

Skovby: En fire måneder gammel schæferhvalp er forsvundet fra Ømosevænget i Skovby natten mellem den 26. og 27. august. Og nu efterlyser ejeren hjælp til at finde den hvalp, som han kun nåede at have hos sig en enkelt dag. Den 26. august var han nemlig kørt hele turen til Thisted i Nordvestjylland for at hente hundehvalpen hos en avler deroppe. Men hvalpen formåede allerede første nat i sit nye fynske hjem at åbne en bryggersdør, og Maria Nielsen, der hjælper ejeren med at efterlyse den, frygter for, hvad der kan være sket. - Den kender jo intet til området og er fuldstændig på bar bund. Den tidligere ejer beskriver hende som lidt sky og som en hund, der godt kan forputte sig over for fremmede. Så hun er jo heller ikke en hund, der bare lige løber op til nogen og siger "Hej, jeg er blevet væk, hjælp mig".

Vil ikke oplyse navn Maria Nielsen fortæller, at schæferhvalpen har halsbånd på, og at hvalpen kan komme til at sidde fast i halsbåndet i en skov eller et krat. Hvalpen kan også ligge i skure, lader, haller og gemme sig under ting. Derfor beder Maria Nielsen om, at man hjælper med at lede efter hvalpen, som hun dog ikke vil oplyse navnet på. - Hvis folk går ud og leder efter hende og kalder på hendes navn, så har vi rigtigt dårlige erfaringer med, at så stopper hundene simpelthen med at lytte. Så selv hvis den tidligere ejer kommer ned og kalder på hende ved navn, vil den ikke reagere. Maria Nielsen har flere års frivillig erfaring med at hjælpe til i forbindelse med efterlysning af hunde. Hvis man ser hundehvalpen, må man gerne tage kontakt til Maria Nielsen på telefon 81 71 16 39.