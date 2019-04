Efter stort postyr er Dansk Sprognævn landet i Bogense: - Det er fantastiske lokaler

Thomas Hestbæk Andersen, direktør for Dansk Sprognævn, er begejstret for de nye lokaler i Bogense. 1. april var første arbejdsdag for medarbejderne i nævnet, der siden oprettelsen i 1955 har været placeret i København.

1. april var første arbejdsdag i Bogense. Præcis 35 minutter efter at have forladt sin bopæl i Odense mødte Thomas Hestbæk Andersen som den første. Første gerning var at finde flyttekassen, hvori kaffemaskinen lå. Kaffen skulle være klar, når medarbejderne kom. Med aflyste tog på grund af strejkende DSB-ansatte var han i vildrede. Ville det lykkes folk fra Sjælland at nå frem? Det gjorde alle.

- Det er fantastiske lokaler, lyder bedømmelsen fra Thomas Hestbæk Andersen, der for to måneder siden afløste Sabine Kirchmeier som direktør for sprognævnet.

Dansk Sprognævn, der 1. april flyttede til Bogense, har til opgave at følge sprogets udvikling, at give råd og oplysning om dansk sprog og sprogbrug og at udgive Retskrivningsordbogen. Endvidere giver Sprognævnet råd og oplysning om dansk tegnsprog. Nævnets medarbejdere arbejder tæt sammen med danske, nordiske og internationale forskningsmiljøer. Nævnet har endvidere udviklet samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutioner om undervisningen i dansk, herunder en skoletjeneste, og med offentlige institutioner om kvaliteten i den sproglige kommunikation med borgerne. Sammen med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab driver nævnet sprogportalen sproget.dk. Nævnet står i spidsen for Kulturministeriets sprogteknologiske udvalg. Kilde: Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn blev oprettet i 1955 og i de første mange år blev nye ord registreret manuelt og føjet til et omfattende arkiv. Direktør Thomas Hestbæk Andersen i gang med at fordybe sig i arkivet, som i dag indgår som en del af danske kulturarv. Foto: Nils Svalebøg

Han er begejstret for resultatet af moderniseringen af den gamle industrielle bygning. Dele af varmecentralens kendetegn er bevaret. Med respekt for historien er det lykkedes at kombinere nyt og gammelt. Der er store vinduer og masser af lysindfald. Enhver vildfarelse om, at sprognævnet nok emmer af gråt, hengemt arkiv må hermed forstumme, kunne man tilføje.

De kommende dage går med at komme på plads. Efter få timer havde Thomas Hestbæk Andersen allerede fået fyldt godt på sin reol med sproglige værker i alskens afskygninger. Også ude på den specialbyggede reol, som omkranser en del af den gamle skorsten, var der begyndt at komme bøger på.

I det daglige er Dansk Sprognævn ikke at betragte som et offentligt sted. Når nævnet er kommet på plads, modtager de gerne besøg efter aftale. På første arbejdsdag i Bogense var der så stille og roligt. Hvilket var tilsigtet. Medarbejdere, der i mange år har arbejdet i København og nu har fået deres job flyttet til Nordfyn, skulle ikke opsøges af journalister første dag. Thomas Hestbæk Andersen havde derfor venligt afvist interesserede tv-stationer, og spørgsmål til medarbejderne var ikke en mulighed.

Kortere på arbejde

Med kun få biler på parkeringspladsen og endnu ikke noget skilt, der fortæller, at her holder nævnet til, var det umiddelbart ikke til at lure, at det danske sprogs ypperste forkæmpere nu befinder sig på hjørnet af det eneste lyskryds i Bogense. Men det, lover Thomas Hestbæk Andersen, laves der snart om på. Planen er at sætte et iøjnefaldende skilt op.

Det er to måneder siden, at han tiltrådte som direktør. I den periode har han pendlet frem og tilbage mellem Odense og København. Så selv om en del af kritikken i forbindelse med udflytningen var, at Bogense ligger for langt væk, kan Thomas Hestbæk Andersen nu se frem til at få kortere på arbejde.