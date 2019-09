Efter seks års giftproblemer: Veflinge får rent vand

Sprøjtemidler i drikkevandet er tæt på at være fortid for Veflinges hårdt prøvede vandforbrugere.

Veflinge: Gravemaskinerne knokler lige nu på højtryk med at etablere den dobbelte rørforbindelse, der indenfor en måned skal skaffe Veflinges vandforbrugere adgang til rent vand.

Målet er en ny boring i den tidligere byskov ved Sønder Esterbølle, der ikke alene har vist sig at være ren for alle de kendte typer af sprøjtegifte og sprøjtegiftrester, men som også er i stand til at levere et højt antal kubikmeter.

Den løsning er vandværkets formand Henrik Pøhlsgård rigtig godt tilfreds med.

Dermed kan vandværket nemlig også via en ringforbindelse forsyne naboerne i blandt andet Maderup, der ligeledes kæmper med fund af pesticider.

- Der er krav i den nye vandforsyningsplan om, at alle de private vandforsyninger skal kobles sammen med nabovandværker. Derfor har vi også valgt, at lægge to rør med det samme, så det er muligt at etablere en boring mere i området ved Sønder Esterbølle, fortæller Henrik Pøhlsgård.

Det var Veflinge Vandværk, der i foråret 2017 blev landskendt, da Fyens Stiftstidende kunne afsløre flere overskridelser af grænseværdien for stoffet Bentazon hen over en årrække.

Selvom stoffet flere gange var dukket op i drikkevandet, havde Nordfyns Kommune som tilsynsmyndighed aftalt med vandværket ikke at informere om overskridelserne "for ikke at skabe bekymring hos forbrugerne".

I forbindelse med avisens artikler i 2017 krævede det fynske folketingsmedlem Julie Skovsby (S) en række svar fra både den daværende sundhedsminister og miljøminister. Det resulterede blandt andet i miljøstyrelsens udarbejdelse af en oversigt over giftramte danske vandværker, hvor Veflinge sammen med Nordfyns Vandværk i Krogsbølle var blandt landets værst ramte.

Alle Veflinge Vandværks tre boringer var dengang ramt af forskellige sprøjtegifte, men ved at lukke den ene boring og blande vandet fra de to andre har vandværket været i stand til at levere vand, der holdt sig tæt på, men under grænseværdierne.