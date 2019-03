Efter overfald og narkosalg: Nu er fire mand varetægtsfængslet

Bogense: Sagen om narkosalg og grov vold på Marinaen i Bogense 28. november sidste år udvikler sig yderligere. I alt fire personer sidder nu varetægtsfængslet, og anklager Jacob Thaarup udelukker ikke, at der kommer flere sigtede og sigtelser.

Tirsdag blev to personer ved Retten i Odense varetægtsfængslet frem til 2. april. Af hensyn til efterforskningen fandt grundlovsforhøret sted for lukkede døre.

- Retten fandt det bevist, at der var en begrundet mistanke mod de pågældende for at have deltaget i overfaldet, og derfor blev de for at skærme efterforskningen varetægtsfængslet, fortæller Jacob Thaarup.

I forvejen sad to andre personer varetægtsfængslet i sagen, og de gik onsdag formiddag frivilligt med til at forlænge fængslingen, også frem til 2. april.

At fire personer nu er varetægtsfængslet indikerer, at der er flere personer på fri fod, som har politiets interesse i opklaringen af sagen. Jacob Thaarup vil heller ikke udelukke, at der kommer flere sigtede og sigtelser.

Ifølge ofret var der flere gerningsmænd bag overfaldet, som skete onsdag 28. november ved 20.30-tiden.