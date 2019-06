Efter lukning af forurenede boringer: Suzi tager vand med hjemmefra

Det var varmt at arbejde fredag på kirkegården i Krogsbølle, men Suzi Benzoni von Benzon Løber var ikke fristet til at tage en slurk vand fra vandhanen. Foto: Henrik Larsen

Lukningen af to boringer hos Nordfyns Vandværk er en påmindelse til borgerne i Krogsbølle om, at de risikerer at drikke forurenet vand. Nogle fortsætter med at drikke vandet. Suzi Benzoni von Benzon Løber er én af dem, som har ændret vaner.

Krogsbølle: Fredag formiddag havde nyheden om, at Nordfyns Vandværk har lukket to boringer spredt sig i Krogsbølle. Lukningerne er endnu et signal om, at vandet, de drikker, er forurenet - og måske ligefrem sundhedsskadeligt. Suzi Benzoni von Benzon Løber bor i Bogense og arbejder på Krogsbølle Kirkegård. Efter den megen snak om drikkevandet tog hun for en måneds tid siden konsekvensen. - Jeg tager vand med hjemmefra. Jeg har hver dag en stor flaske med. Der er ingen grund til at tage chancer, når man kan undgå det, fortalte hun. Helt så konsekvent er hendes kollega, kirkegårdsgraver Mie Nielsen, ikke. Hun bor i Krogsbølle, og derhjemme drikker hun og familien vandet, mens hun har købevand med på arbejde. Debatten om rent drikkevand har længe fyldt meget i Krogsbølle, og Mie Nielsen troede, at der var ved at komme styr på tingene. - Derfor er jeg også lidt chokeret over, at der nu er lukket to boringer.

Debatten om rent drikkevand eller rettere mangel på samme har længe fyldt meget i Krogsbølle, og er nu blusset yderligere op. Foto: Henrik Larsen

Stoler på eksperterne Længere nede ad vejen stod Jan Domino i færd med at fjerne noget ukrudt. Han drikker lystigt vandet, og det har han tænkt sig at fortsætte med. - Jeg er overhovedet ikke bekymret. Jeg stoler på, at man kan regne med de eksperter, der siger, at det ikke er skadeligt. Helt så ubekymret er Erling Hansen ikke. Hans hustru er allerede holdt op med at drikke vand fra hanen, og selv er han inde i overvejelser om at gøre det samme. - Man kan ikke undgå at blive lidt bekymret, siger han. Ayoe Bettina Primdal tilhører kredsen af bekymrede borgere. - Det bliver bare ved og ved, konstaterer hun. Hun har længe været frustreret over, at der ikke er fundet en effektiv løsning til alles bedste. Måske bortset fra visse landmænd, som hun oplever er for meget optaget af egne interesser. Hun og manden overvejer at investere 5000 kroner i et privat rensesystem. - Næsten hver gang, Nordfyns Vandværk søger efter et nyt pesticid, finder de det. Det er desværre svært at tro på, at det snart bliver bedre.