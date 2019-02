Efter hærværk mod træer i sommerhusområde: Kan være en seriefælder

Det er ikke første gang, at der er udøvet hærværk mod træer i sommerhusområdet ved Skåstrup Strand. For fire år siden var den også gal.

Skåstrup: Nu er ordet seriefælder hverken så kendt eller tilnærmelsesvis i samme kategori som serietyv eller endnu være; seriemorder.

Men det kan ikke udelukkes, at der ligger et gentagende mønster og dermed også en seriefælder bag de træfældninger, der har fundet sted i sommerhusområdet ved Skåstrup. Onsdag fortalte avisen historien om, hvordan at træer og et stort pilehegn pludselig var blevet fældet foran Mogens Osteds sommerhus på Pilevænget, og nu viser det sig, at det ikke er første gang, at området har været udsat for den slags hærværk.

Få dage før jul i 2014 mødte der Flemming Stolpe Andersen, Moselund 3, et sørgeligt syn, da han var ude at gå med sin hund. Et birketræ i haven tæt ud mod vejen var hugget omkuld og smidt i en indhegning ved siden af, og da han fik kigget nærmere efter, var der også hugget i et andet af havens træer.