Efter fire måneder med ensretning i Otterup bymidte: Udvalg er indtil videre positivt stemt

Indkørsel er forbudt for bilister på denne del af Bredgade på grund af ensretningen. Parkering på Torvet i Otterup foregår via ind- og udkørslen langs med Søndergade. Foto: Nils Svalebøg

Teknik- og Miljøudvalget ønsker for nuværende at gøre forsøget med ensretning af Jernbanegade og Bredgade permanent, men den endelig beslutning baserer sig på den høring, der for nylig er sat i gang.

Otterup: Ensretningen af de to centrale veje Jernbanegade og Bredgade har vakt stor debat blandt bilisterne i Otterup og omegn. Forsøget har kørt siden 4. februar 2019 for blandt andet at skabe et bedre flow i trafikken og øge sikkerheden for gående i gaderne. Her cirka fire måneder siden forsøgets begyndelse er der blevet gjort status i Teknik- og Miljøudvalget. Målinger, som Nordfyns Kommune har fået foretaget før og efter ensretningen, viser blandt andet, at der har været et fald i antallet af køretøjer i Jernbanegade på 12 procent. Før ensretningen var der 3887 køretøjer målt på en uge - efter ensretningen var tallet 3426. Der er 23 procent færre køretøjer, som efter ensretningen gør stop på Jernbanegade. Et stop kan betyde afsætning af elever til Otterup Realskole, et ærinde i en butik eller besøg i en bolig. - Målingerne er ikke solide nok endnu til at, vi kan lægge os helt fast på en beslutning, da vi mangler sommerperioden, hvor der er ekstra trafik i Otterup. Når det så er sagt, fornemmer vi, at der er taget positivt imod ensretningen af Jernbanegade og Bredgade, og jeg fornemmer, at både butikkerne og skolen er glad for, at der er kommet mindre trafik i den smalle handelsgade, fortæller Anders Thingholm (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget. Så som det ser ud lige nu, ønsker Teknik- og Miljøudvalget at gøre forsøget permanent? - Vi vil i hvert fald gerne høre lokalbefolkningen i Otterup, om den også synes, at det skal være sådan. Derfor har vi nu sat gang i en høring med frist frem til midten af august, så vores endelige beslutning til udvalgsmødet i september efter sommerferien kan basere sig på de høringssvar, der er kommet ind fra borgerne, oplyser Anders Thingholm.

Jeg kan kun opfordre folk til at komme med deres syn på sagen ved at skrive et høringssvar. Anders Thingholm (K), udvalgsformand i Teknik og Miljø.

Ensretningen af Jernbanegade og Bredgade i Otterup. Denne grafik viser, hvor ensretningen gælder fra. Grafik: Nordfyns Kommune.

Kritik af indkørsel Flere af vores læsere på Fyens.dk har undret sig over, hvorfor indkørslen til ensretningen i Jernbanegade starter i lyskrydset i Søndergade, hvor en manglende venstresvingsbane gør det besværligt og til tider farligt? - Jeg kan kun opfordre folk til at komme med deres syn på sagen ved at skrive et høringssvar. Jeg er dog overbevist om, at administrationen har valgt denne løsning på grund af trafiksikkerheden, og fordi det sender biler ind til byen i stedet for ud af byen, siger Anders Thingholm. Administrationen havde i dagsordenen til udvalgsmødet indstillet, at ensretningen af Jernbanegade skulle gøres permanent, mens ensretningen af Bredgade skulle ophøre for at lade vejen fortsætte med dobbeltrettet trafik. - Den lave trafikintensitet og hensynet til at bevare det bedst mulige flow i bymidten og omkring torvet taler for at fastholde Bredgade med trafik i begge retninger, hvorfor administrationen indstiller, at ophør af ensretningen i Bredgade sendes i høring. Der har også i forsøgsfasen for ensretningen været kritik af udkørselsforholdene ved Bredgade/Søndergade, lyder det i dagsordenen fra det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget. Udvalgsformand Anders Thingholm understreger, at Teknik- og Miljøudvalget ikke har lagt sig fast på noget som helst, før indkomne høringsvar er blevet læst.

Nye tællinger Der vil løbende blive foretaget nye tællinger i Jernbanegade og Bredgade i løbet af sommeren. Dog bliver de ikke ligeså avanceret, som de målinger, der tidligere er lavet i Jernbanegade, fortæller Louise Rasmussen, Chef for drift i Teknik, Erhverv og Kultur. Ensretningen i Otterup bymidte er lavet med indkørsel i Jernbanegade/Søndergade ved lyskrydset. De to mest oplagte udkørselsveje er at fortsætte lige ud på Jernbanegade eller at dreje til højre ad Bredgade og køre ud ved Søndergade lige over for Otterup Bibliotek & Borgerservice. Det er dog også muligt at bruge sideveje som Tværgade og Vinkelgade som udkørsel.