Efter et års slid: Fire lokalråd præsenterede hemmeligt cykelstiprojekt

Hurtigt blev det klart, at det drejede sig om nye cykelstier i lokalområdet. De fire lokalråd ønsker at opføre fire cykelstier og en grussti. Planen er, at cykelstierne skal forbindes med eksisterende stier og dermed binde Nordfyn bedre sammen.

De fire lokalråd, som har arbejdet med cykelstiprojektet i over et år, havde holdt kortene så tæt inde til kroppen som overhovedet muligt for at skabe en wauw-effekt i forbindelse med præsentationen.

Når du bor ude på landet, er du selv nødt til at komme på banen, hvis du vil have, at der skal ske udvikling i dit lokalområde.

- Fordelen er, at det kommer rigtig mange mennesker til gode. Det er ikke kun vores eget lille lokalsamfund, der går får gavn af cykelstierne, også turister vil få stor glæde af dem. På sigt kan unge mennesker cykle til gymnasiet i Søndersø, når de en gang er færdige med folkeskolen på eksempelvis Kystskolen afdeling Løkkemark. Og børn og unge vil kunne cykle til idrætsfaciliteter i enten Otterup eller Søndersø, hvor der er et bredere udvalg.

- Vi ønsker at kunne benytte de eksisterende cykelstier og forbinde dem med de cykelstier, vi har forelagt politikerne på mødet. Sådan at man faktisk kan cykle fra Bredbjerg og hele vejen til Hasmark. På den måde bindes kommunen sammen over midten.

Erkender dyrt projekt

Rent økonomisk taler vi om mange millioner kroner, da I ønsker at opføre fire dobbeltrettede cykelstier samt en grussti. Hvor realistiske er de krav, I har skitseret?

- Vi har delt projektet op i delstrækninger for at gøre det mere økonomisk overkommeligt for kommunen. Vi vil gerne have det søsat og udført hurtigst muligt. Omvendt er vi også glade, hvis det viser sig, at vi får penge til cykelstier som ikke er dobbeltrettede, da de er dyre at etablere.

Synes du, at der mangler cykelstier på Nordfyn i forhold til andre steder i landet?

- Jeg har kørt meget rundt i Jylland i forbindelse med mit arbejde. I de områder i Syddanmark, jeg har kørt i, er der mange cykelstier. Kommunerne derover har været dygtigere til at komme i gang med projekterne. Men rent geografisk er vi en stor kommune med mange små lokalsamfund, og det skal vi selvfølgelig også huske på.

- Når du bor ude på landet, er du selv nødt til at komme på banen, hvis du vil have, at der skal ske udvikling i dit lokalområde. Det er svært som politiker at tilgodese alle. Og der, hvor det er nemmest at tilgodese, det er der, hvor der bor mange mennesker. Det er i de fire store byer på Nordfyn: Bogense, Otterup, Morud og Søndersø.