Efter branden: Nyt motionsløb skal hjælpe Castor tilbage på havet

Nu kan du få en unik mulighed for at opleve VM-banen fra VM i cyklecross. Castor Cross & City Trail hedder et nyt motionsløb, der skal være med til at samle penge ind til det brændte træskib.

Bogense: I den første weekend i februar kulminerer flere års forberedelser i et kæmpe cykelshow med hundredevis af atleter, hæsblæsende tempo, live-tv og feststemning, når VM i Cyklecross indtager VM-banen omkring Bogense havn. Et arrangement der forventes at tiltrække mere end 20.000 gæster og sendes live i tv i et væld af lande.

Allerede weekenden efter det enorme internationale arrangement får alle andre nu mulighed for at prøve banen af - denne gang til fods, når et hold frivillige går sammen om at afvikle Castor Cross & City Trail.

- Det bliver en enestående mulighed for at løbe på en registreret bane, der har lidt af det hele. Både et meget blandet underlag med sand, græs, asfalt og filt, men også mulighed for at opleve banen fra VM inklusive den bro, der bygges over Bogense havn i forbindelse med cykelarrangementet, fortæller udviklingschef Michael Kjærgaard fra Nordfyns Bank, der har påtaget sig rollen som løbsleder.

Om formiddagen søndag den 10. februar bliver løbet skudt i gang, men det er dog ikke kun de formstærke løbefolk, der kan få del i oplevelsen.

- Planen er at vi laver en gåtur på fire kilometer, hvor alle kan gå i deres eget tempo og tage børnene eller hunden med, mens der for løbernes vedkommende kan vælges mellem et fire eller otte kilometer langt løb, forklarer Michael Kjærgaard.