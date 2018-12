Efter brand, sygdom og dødsfald: Nu tør Helle og Peter se fremad igen

To dødsfald i den nære familie, en voldsom brand og en kræftdiagnose sendte verden ud af kurs for Helle og Peter Jørgensen fra Krogsbølle.

Krogsbølle: - Det gik uhyggeligt stærkt, og det var en meget mærkelig følelse ikke at kunne gøre noget. Vi fik ingenting med ud, fortæller Peter Jørgensen, om den dag i 2016, hvor familien mistede alt, hvad de havde.

Branden kom ovenpå en periode, hvor parret først mistede Helles mor i 2014 og derefter Peters mor i 2015.

- Det skete meget pludseligt med min mor. Der var bare en morgen, hvor hun ikke vågnede. Peters mor mistede vi til kræft kort før branden, fortæller Helle Jørgensen.

Efter brandfolkene havde slukket de sidste gløder arbejdede politiets teknikere i det nedbrændte hus i nogle dage, inden de kunne konstatere, at brandårsagen var nogle ledninger på loftet, der var blevet gnavet i af mus eller rotter.

- Det har været en hård omgang, for der har både kørt rygter om, at vi selv havde sat ild til huset - og vi har fået kommentarer om, at vi var heldige med, at det hele var brændt. Men huset var mit barndomshjem, som vi havde overtaget. Vi havde boet her i syv år og havde sat meget i stand, fortæller Peter Jørgensen.