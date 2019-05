Efter avisomtale: Nu kan Christa og Otto alligevel få hjælp

Der gik ikke mange timer, fra Nordfyns Kommune fik kendskab til, at Christa og Otto Jensen ville fortælle deres historie til avisen, før at ægteparret var på vej til at få den hjælp, de først havde fået afslag på.

Veflinge: 1. april modtog 84-årige Chistina og 89-årige Otto Jensen et brev fra Nordfyns Kommune, hvori ægteparret fik afslag på, at de kunne benytte samme taxa til øjenlæge i Odense. Kun Otto Jensen fik bevilliget turen frem og tilbage. Den beslutning blev der imidlertid ændret på få timer, efter at Nordfyns Kommune onsdag fik kendskab til, at Fyens Stiftstidende torsdag ville fortælle historien. Da Christa Jensen onsdag ringede til kommunen, fik hun oplyst, at hun alligevel godt kunne tage med i samme bil som sin mand. Beskeden var, at hun fremover har ret til at tage med sin mand som hjælper, fortæller ægteparrets datter Tove Hansen.

Ser på sagen igen Ligeledes virker det til, at ønsket om at få en hjælpemotor til Otto Hansens kørestol også bliver opfyldt. Det ønske er også blevet afvist, men i løbet af onsdag blev ægteparret ringet op af en ergoterapeut fra Nordfyns Kommune, der ville vide, om hun kunne komme på besøg i næste uge med henblik på at tale om en hjælpemotor. Allerede onsdag sagde Mogens Bak Hansen, nytiltrådt direktør for Social og Arbejdsmarked i Nordfyns Kommune, også, da han blev præsenteret for sagen, at der var grund til at se på den igen.