Efter 17 år skal cafe have ny forpagter

Selv har hun aldrig været bange for at arbejde.

Den nye forpagter vil ikke kun få mulighed for at sætte sit præg på spisekortet, men også, hvis vedkommende måtte være interesseret, få mulighed for på et tidspunkt at købe restauranten. Det bedste vil måske være, siger Xuan Tran, at vedkommende i første omgang giver det en chance i et-to år for derefter at vurdere, hvad der så skal ske.

Men efter at have haft caféen i 17 år ønsker hun at prioritere anderledes. Ikke mindst handler det om at få mere tid til at være sammen med sin søn på 10 år, og derfor søger hun en forpagter til det centralt beliggende spisested i Bogense. Konceptet er dansk mad, primært fastfood og enkle fiskeretter.

Xuan Tran har også Ben Thanh Cafe i Odense, som hun åbnede for to et halvt år siden. Arkivfoto

To forpagtere i spil

For to et halvt år siden åbnede hun med sin mand Ben Thanh Café i Odense. Det kræver sit at passe to restauranter, og endnu mere efter at Xuan Trans mand har fået arbejde i udlandet. Hun har været glad for de mange år i Bogense, men glæder sig nu også til - når og hvis det lykkes at finde en forpagter - at kunne være mere sammen med sin søn.

Hun er også åben over for at finde en forpagter til Ben Thanh Café. Hun lægger ikke skjul på, at arbejdet med letbanen for tiden har sin indvirkning på tilstrømningen af kunder.

- Jeg håber, det ender med at blive godt igen.

Xuan Tran har ikke sat dato på, hvornår hun i år holder åbent for sidste gang i Bogense. Sædvanligvis er det omkring september, men arter vejret sig godt i weekenderne, er der traditionelt så mange mennesker på havnen, at hun kan finde på at justere åbningstiden efter det.