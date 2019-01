Nordfyn: For første gang siden kommunesammenlægningen for 12 år siden skal Nordfyns Kommunes borgere nu have en ny vandforsyningsplan. Den nuværende - eller rettere de nuværende - stammer tilbage fra omkring årtusindeskiftet, hvor der endnu ikke var tænkt på storkommunen.

For vandværkerne under den gamle Otterup Kommune stammer planen helt tilbage fra 1994. En tid, hvor ikke ret mange mennesker for eksempel bekymrede sig om, at pesticider kunne finde vej til vores drikkevand.

- Der er gennem årene lavet en del tillæg til de tre gamle vandforsyningsplaner, men vi må sige, at planerne stammer fra en anden tid. Der er for eksempel nævnt en del vandværker, som ikke længere eksisterer. Derudover er det vigtigt for os, at der bliver en ensretning af de krav, der stilles til vandværkerne. Kravende har hidtil været forskellige for de tre gamle kommuner, men nu kommer der enslydende regler for alle, fortæller civilingeniør i Nordfyns Kommune, Janna Nicolaisen, der står for kontrollen med de nordfynske vandværker.

En vandforsyningsplan er ikke lovgivning, men den er det grundlag, kommunen skal administrere efter i de kommende år.

- Det er ikke sådan, at kommunerne skal lave ny vandforsyningsplan med bestemte mellemrum. Man kan i teorien blive ved at lave tilføjelser, men nu har vi vurderet, at der var behov for at starte helt forfra, siger Janna Nicolaisen.

Arbejdet med en ny vandforsyningsplan blev sat i gang i 2016, og frem til den 31. januar er planen ude i offentlig høring, hvor der indtil videre ligger tre indsigelser.