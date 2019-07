EM er i gang: Fransk varme og søbrise til nordfynske sejlere

EM for Hobie Cats er i gang ud for La Rochelle i Frankrig med deltagelse af fem både fra Sejlklubben Egensedybet

La Rochelle: De yngste af de fem Hobie Cat-mandskaber fra Sejlklubben Egensedybet, der i disse dage deltager ved EM i La Rochelle i Frankrig, havde haft de første sejladser, da avisen fredag formiddag talte med Peter Måhr fra det nordfynske hold.

De to mandskaber består af Magnus Måhr og Mia Chandler Hansen, der efter de første sejladser lå på en 13. plads og Jonas Lundegaard og Arianna Menichetti, der lå nr. 31 ud af de 33 deltagende katamaraner.

De lidt ældre sejlere skulle i gang med konkurrencerne lørdag, og onsdag den 24. begynder det store, åbne europamesterskab, der er delt op i to felter, et guld- og et sølvfelt.

I guldfeltet med omkring 70 både får alle et splinternyt sejl, som de skal sejle med. Dermed starter alle på lige vilkår, fordi alle skal lære at håndtere et nyt sejl. Her deltager tre af de nordfynske mandskaber Peter Måhr og Olivia Bang Jakobsen, Frederik Måhr og Emma Chandler Hansen og Mikkel Stampe Nielsen og Julie Klein-Ibsen, der på forhånd er kvalificeret på grund af deres topplacering på den danske rangliste.

Magnus Måhr og Mia Chandler Hansen har en chance for at komme med, hvis deres placering i ungdomssejladserne rækker til det, mens Jonas Lundegaard og Arianna Menichetti skal sejle kvalifikation.

- Vinden har været god de første dage. Sejladserne begynder først klokken 14, hvor der kommer søbrise, og så planlægges der med fire sejladser af 30-45 minutter fortæller Peter Måhr fra det lejede hus på Ile de Ré ud for La Rochelle, hvor den nordfynske delegation, der ud over sejlerne også tæller familiemedlemmer, har indlogeret sig.

Og når sejlerne ikke er på vandet, kan de nyde den franske sommer, der på den på det tidspunkt køligste dag torsdag fornøjede med 23 grader.