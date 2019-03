Det var den 30. marts 1959, at fem af byens sønner druknede under en roulykke ved Æbelø.

Bogense: Klokken var lidt over 10 den 30. marts 1959, da fem unge roere tog af sted fra klubhuset i Bogense. Inriggerbåden "Go on" havde kurs mod Æbelø, og i båden sad smedens drenge, Jens Jørgensen, 18 år, og Kristian Jørgensen på 20, sammen med kammeraterne Hans Ove Christensen på 19 år, John Trandbohus, 18 år, og Hans Peter Johansen, 17 år.

Efter at have tilbragt nogle timer på øen satte de sig klokken 14.30 i båden igen for at vende hjem. Siden blev de fem unge mænd ikke set i live.

Hvad drengene lavede på Æbelø, kan man stadig tegne sig et billede af, for Hans Ove Christensens kamera blev senere fundet i vandet sammen med ligene af de omkomne roere. Billederne viser dem posere for hinanden og siddende, mens de spiser madpakker i forårssolen.

De blev alle fem begravet side om side lørdag 4. april 1959 efter det største begravelsestog i Bogenses historie. Omkring 1000 mennesker fulgte de unge roere til gravene.

Roklubben havde netop holdt standerhejsning, da de fem unge forlod deres hjem for at mødes ved båden.

Næste dag bragte byens fiskerkuttere ligene i land.

I 59 år nåede Jens og Kristian Jørgensens mor, Kirstine Jørgensen, at lægge kranse på deres grave på dagen for ulykken, inden hun selv døde for nogle måneder siden 106 år gammel.