Drømmeferien er i en shelter på Nordfyn: - Det er er en god måde at få renset hovedet

Veflinge: Når sommerferien sparkes i gang, betyder det ofte - for mange unge i gymnasiealderen - at der skal lægges planer for en uforglemmelig ferie. Gerne noget, der giver en på opleveren, som en Interail-tur eller en tur til Spanien med mor og far.

Et mere ydmygt behov er nok for Aske Skau Thomsen og Victoria Vahl-Møller på 18 år. For andet år i træk er turen gået til et shelter-ophold på tre nætter ude i det fri. Det er i år den eneste ferie for kæresteparret, der har været så gæstfrie at invitere avisens udsendte "indenfor".

Siden de ankom dagen forinden, er den ubudne gæst det eneste øje, de har set i naturområdet omkring shelteren i Veflinge Kirkeskov.

- Det er nok også lidt det, vi søger. Det er så rart et sted. Her er virkelige stille og fredeligt. Det eneste, man kan høre, er fuglene. Det er en af grundende til, at vi tog afsted, siger Victoria Vahl-Møller.

- Det er anderledes og sjovt. Og så sparer man også mange penge. Jeg tror ikke, vi har behov for mere, siger Aske Skau Thomsen og indrømmer, at det måske er en lidt atypisk ferie for unge.

Vennerne syntes da også, det var et lidt spøjst valg af ferie, de havde taget:

- Jeg tror, mine veninder synes, det er noget mærkeligt noget. Jeg tror også, det er fordi, de er vant til at tage ud at rejse. Min far grinte lidt af det, og min mor synes, det var en sjov idé, siger Victoria Vahl-Møller

- Ja, mine venner var sådan, "hvorfor fa'en laver I ikke noget andet?", tilføjer Aske Skau Thomsen.