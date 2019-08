Gyldensteen Strand blev i weekenden omdannet til ét stort ulykkessted, da Hjertestarterforeningen inviterede på to lærerige og dramatiske dage. Her blev der også uddannet flere førstehjælpere, så der nu er 300 på Nordfyn.

- Vi har arrangeret weekenden for at genoptræne og også uddanne nye folk. Og så håber vi jo, at vi inspirerer andre til også at melde sig som førstehjælpere eller akuthjælpere, lød budskabet fra Flemming Sørensen.

Gyldensteen Strand: Blod, rysteture og et bistik i munden. Ikke ligefrem opskriften på en hyggelig weekend, men det var, hvad Nordfyns Hjertestarterforening indbød til lørdag og søndag ved Gyldensteen Strand. Det var heldigvis alt sammen fingeret skuespil, og formålet var at oplyse om, hvordan frivillige kan hjælpe til med at redde liv.

- Jeg går ikke forbi en hjertestarter i dag uden lige at gå hen og tjekke, om der er batteri på og sikre mig, at den er i orden. Jeg kan ikke lade være.

På de to weekenddage har Hjertestarterforeningen uddannet knap 30 nye førstehjælpere, som deltog i et fire-timers kursus på stedet. Med de nyuddannede førstehjælpere når antallet af førstehjælpere på Nordfyn op på 300, hvilket svarer til en procent af Nordfyns Kommunes befolkning. Det fortæller Flemming Sørensen, som egentlig er landmand, men da han oplevede både naboer og familiemedlemmer dø af hjertestop, blev det en livsstil for ham at engagere sig i genoplivning.

Ole Grønlund er en af dem, der deltog som statist i weekenden. Han blev førstehjælper for tre år siden, da Hjertestarterforeningen startede en afdeling af hjælpere op i Otterup.

- Jeg var interesseret i at være med, fordi jeg har været brandmand i 29 år, så jeg var vant til at blive kaldt ud til alt muligt, og så kunne jeg jo lige så godt prøve det her også. Og så er jeg jo pensionist, så jeg har jo tid til det og synes, at man skal hjælpe til med at redde liv, hvis man har mulighed for det.

Gunnar Engelstad er akuthjælper, og det har han været i to år.

- Jeg ser det som en borgerpligt at være første- eller akuthjælper, og det giver mig selv noget at kunne hjælpe andre.

At blive førstehjælper kræver et fire-timers kursus i hjerte- og lungeredning. At blive akuthjælper kræver yderligere et 12 timer langt kursus. Akuthjælpere kan sendes ud til alle situationer, hvor der bliver tilkaldt en ambulance.